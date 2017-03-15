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西工多个小区因锅炉故障停暖 市热力公司启动应急预案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-14 08:43

　　若您有任何用热方面的问题，可拨打晚报“问暖热线”66778866或关注“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)并留言，相关问题会及时得到解答。

　　请您在咨询和留言时，注明小区的名字及所在区域，以便获得准确解答。

　　●西工区多个小区因锅炉故障停暖，故障已排除

　　西工区多位市民反映：

　　自12日晚10时开始，家中发生停暖现象。非直管供热小区的业主咨询物业公司被告知，停暖是因为供热单位的热源故障，恢复供热的时间还不清楚。大家想知道停暖的具体原因是什么，供热何时可以恢复。

　　洛阳热力有限公司(简称市热力公司)：

　　12日晚9时许，七一路供热中心的一台锅炉突发故障，造成供热管网短时间内输送蒸汽量大幅下降。市热力公司当晚启动应急预案，迅速开启城区间的调汽阀门，从涧西区大唐热电厂向西工区进行热源补充作业。

　　昨日白天，各项供热参数上升。

　　●涧西区浅井头安置小区目前正在大面积清洗过滤网

　　市民张女士：

　　我家在浅井头安置小区9号楼，小区供热由热力公司直供。供热开始后，别的楼栋都热了，只有1号和9号楼不热。我想知道这两栋楼不热是何原因，什么时候才能热起来。

　　市热力公司：

　　目前，浅井头安置小区供热站内的各项参数运行正常。因为该小区是新供热小区，这类小区多会出现水力失衡的问题，集中表现为不同暖气片、不同单元、不同楼之间冷热不均。出现这些问题的原因是在供热初期，管网中部分杂质随着温度升高，会将入户阀门前的过滤网堵塞，造成流水不畅和暖气片冷热不均。

　　热力公司会在每个新供热小区安排专人负责暖气维修，用户遇此类问题，可查看小区内张贴的维修人员电话直接报修。目前，市热力公司已派工作人员在浅井头安置小区大面积清洗过滤网，待清洗完成后，就可恢复正常供热。

　　●自行安装户内供热设施，将按表计费

　　市民费先生：

　　我家在道南路70号院，市热力公司在我们小区安装了暖气管道，并告知业主如果要自行安装户内供热设施，只能安装计量表，按表计费。我想知道具体是咋规定的。

　　市热力公司：

　　对于户内供热设施不是我公司安装的用户，由于我公司无法保证设施质量，为了划分责任及便于管理，用户需要安装计量表，即用户用多少热，我们收多少钱，热力公司负责保证暖气入户的供水温度达标。

　　如果您家有暖气不热、室温不舒适、跑水漏水等问题，又联系不到原商家，均可以联系技术经验丰富、有行业施工资质的专业祺祥暖通公司。深耕洛阳数十年，只为给您送温暖！咨询热线：62788657、15637961876。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 程诚）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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