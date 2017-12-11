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《习近平谈治国理政》第二卷在洛热销
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-14 08:57

　　《习近平谈治国理政》第二卷，是广大干部群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想的权威读本。该书在我市上架以来，销售火热。

　　昨日，记者赶到洛阳购书中心(新华书店)大厅，迎面看到一块大红的“十九大精神”书籍展示牌，柜台上整整齐齐地摆满了《习近平谈治国理政》第二卷，不少市民正在选购。

　　正在选购的孙先生是一名退休职工。他说，自己对党的十九大的相关新闻非常关注，党的十九大报告中关于国家未来发展的描述让他很激动。“习近平总书记的阐述精辟深刻，也很接地气，听说我来买书，门球队的老伙计也托我捎回去两本，大家共同学习。”

　　“11月底《习近平谈治国理政》第二卷在购书中心上架以来，来购买的市民络绎不绝，现在已经是最畅销的书了。”洛阳购书中心经理赵党玲说，由于该书较为紧俏，不少人专程从县里来市区买书，目前该店已销售2000多册。在集体征订方面，每天都有机关单位联系订购，购书中心正积极与相关出版社沟通，争取尽快足量供书。

　　除了销售火热，《习近平谈治国理政》第二卷在我市各图书馆的借阅情况同样火热。市图书馆相关负责人说，由于借阅量大，该馆馆藏的《习近平谈治国理政》第二卷经常处于外借流通状态，目前正计划增加该书数量，以满足广大读者需求。

　　日前，我市专门下发了做好《习近平谈治国理政》第二卷发行征订工作的通知，要求各教育部门扩大征订范围，推动该书进教材、进课堂、进头脑；各级党组织要用党费购买该书，优先配发给基层党员、贫困党员，推动党的十九大精神落地生根。（洛阳日报记者 张宁）
[ 责任编辑：马佳佳]
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