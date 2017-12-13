洛阳市区降温降雪 实用“攻略”服务您的生活和出行

昨日，气温降得更低，中午及晚饭前后还飘起了雪花。降温降雪天气对市民生活、出行影响几何？本报派出多路记者，从肉类蔬菜价格走势、路面积雪清扫、低温天爱车保养、市区道路及洛阳境内高速公路危险路段等多方面进行打探，希望这些信息能服务到您的生活和出行。

受降雪影响 洛阳所有走高速的长途客运车辆停运

自昨晚起，洛阳大范围降雪，打算长途出行的市民需注意：洛阳所有需要走高速的长途客运车辆停运！

今早8时，洛阳交警发布高速路况，郑卢高速洛宁站至上戈站，洛栾高速全线双向进行临时交通管制，二广高速汝阳站、刘店站封闭，其他高速路段及站口正常通行，全省禁止七座(含七座)以上的客车上站（>>>>详情点击）

洛阳交警部门发布最新路况 西苑桥桥面有薄冰

今日8时，洛阳市公安局交警支队发布雪天最新路况：

目前，市区除中州路七里河桥上非机动车道、谷水花坛、衡山桥桥面、中州东路启明南路口高架桥上有积雪，西苑桥、瀛州桥、凌波桥慢车道上、陇海立交桥、洛阳桥桥面、伊河桥、高铁桥桥面上结薄冰，市区其它道路地面湿滑，通行正常。

洛阳辖区高速路况：郑卢高速公路洛宁站至上戈站，洛栾高速公路全线双向进行临时交通管制，二广高速汝阳站、刘店站封闭，其他高速路段及站口正常通行，全省禁止七座(含七座)以上的客车上站（>>>>详情点击）

副食价格总体稳定 反季节蔬菜价格可能上涨

降温又降雪，我市肉类与蔬菜等副食价格走势如何？昨日，《洛阳晚报》记者到市场走访得知，肉类、蔬菜价格平稳，未出现大幅上涨情况。市发改委价格监测中心相关负责人说，目前副食价格总体稳定，处于正常波动阶段。

昨日上午，在龙门大道一家超市的蔬菜区，不少市民正忙着选购，胡萝卜每斤0.88元，大蒜每斤2.98元，西红柿促销每斤1.38元……开餐馆的刘先生很关心蔬菜价格走势。“去年下大雪时，由于店里事先没备料，导致后来缺货。”刘先生说，他今年吸取教训，得知这几天会降温降雪，特意来多采购一些蔬菜，以防天气变化蔬菜缺货或涨价（>>>>详情点击）

下雪天，请保持道路清洁 让环卫工人轻松点儿

凌晨4时，当很多人还在熟睡时，不少环卫工人已走上街头开始工作。昨日8时，《洛阳晚报》记者来到中州路与定鼎路交叉口时，环卫工人周丽霞早已将她负责的区域打扫了一遍。

周丽霞今年39岁，家住瀍河区北关附近，有两个孩子。凌晨4时开始工作，到6时30分，她结束第一轮道路清扫工作，骑电动车回家给孩子们做早饭，1个小时之后，她要再次回到工作岗位上（>>>>详情点击）

雨雪天气，驾车途经这些路段要当心

昨日，本报联合市交警部门对市区道路及洛阳境内高速公路的危险路段进行梳理，在此提醒车主朋友：雨雪天气，驾车途经这些路段要当心。

市区道路危险路段

1王城大道李屯特大桥段——该路段连续下坡，雨雪天气路面湿滑，易发生交通事故

2龙门西山盘山公路——该路段有多处临崖，并有多处急弯陡坡，司机视线容易被遮挡，操作不慎易发生意外

3伊滨区洛偃快速通道沿线——该路段路面宽阔、路况较好，来往车辆容易超速，同时周边有村庄、学校及社区，行人和非机动车较多，易发生事故（>>>>详情点击）

低温天如何呵护爱车？来听听专业人士的建议

雨雪低温天气出行前，要检查车况是否良好，需要检查爱车的哪些部件？又该如何保养爱车呢？昨日，记者咨询了洛阳和谐汽修总经理张春朋，整理出这份行车指南，希望对您有所帮助。

●检查、保养爱车

1.热车是关键

发动机机件部分的磨损多是在冷车发动后3分钟内造成的，在冬季低温天，可采用低转速缓慢行驶的方法热车。

2.选择合适的机油

机油的黏度会随着温度降低而变大，这将加大发动机启动时的磨损程度，因此，要选择适合自己汽车使用的机油，以便更好地保护发动机。

3.关注轮胎磨损状况

夏季天气炎热，轮胎经高温摩擦会产生龟裂，轮胎裂纹也会随之增大，若长时间未更换轮胎，进入秋冬季后，应勤检查，关注轮胎磨损状况，确保行车安全（>>>>详情点击）