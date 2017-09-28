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到2020年，洛阳伊洛河流域全面消除劣Ⅴ类水体

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-14 08:54

　　《洛阳市伊洛河水体达标方案》(以下简称《方案》)日前印发。《方案》提出目标：到2020年，伊洛河流域水环境质量得到阶段性改善，地表水断面达到目标要求，污染严重水体大幅度减少，全面消除劣Ⅴ类水体。

　　《方案》明确，到2018年，洛河长水、伊河潭头断面水质稳定保持在Ⅱ类及以上；洛河高崖寨断面水质达到Ⅲ类；洛河白马寺断面水质达到Ⅳ类；伊河龙门断面水质达到Ⅲ类；伊洛河伊洛汇合处断面水质达到Ⅲ类。根据《方案》，我市将实施城镇污水处理设施及管网建设、截污治污等重点工程。

　　城镇污水处理设施及管网建设工程

　　2018年年底前，新建城镇污水处理厂4个，扩建城镇污水处理厂2个，建成投运污水处理厂5个；2019年年底前，水源保护区的17个建制镇，沿伊河、洛河、伊洛河干流的重点乡镇等全部建成污水处理设施，减少农村生活污染排放。

　　截污治污工程

　　我市将进一步深入排查全市排污口排污情况，加快实施城市区、县城区及重点河渠排污口截流工程，提升河道水环境质量，为河渠两岸居民提供“水清岸绿”的优美环境。

　　洛河水生态修复建设工程

　　开展洛河流域综合整治与生态修复，恢复河流自净能力。结合河渠整治，在宜阳西庄污水处理厂入洛河口处、洛河宜阳出境前区段建设洛河水质净化人工湿地，降解水体内的氮、磷等。

　　中州渠入河口人工湿地完善工程

　　进一步完善提升地表水出境断面伊洛河汇合处上游原有的中州渠入河口人工湿地，提升污水处理能力，进一步减少下游伊洛河污染负荷。

　　涧河、瀍河市区段治理工程

　　在涧河市区段治理工程一、二期主体已完工的基础上，采用引水蓄水、河道整治、滩地治理、岸坡绿化、路网完善等方法，实施涧河市区段治理三期工程，重点实施枣园湖及其余河道治理工程。2019年建设完成。

　　瀍河市区上游段治理范围为310国道至陇海铁路，治理内容为河道清淤疏浚、堤防岸坡整治、生态园林绿化、两岸交通道路等。2018年建设完成。（洛阳日报记者 高峰）
[ 责任编辑：马佳佳]
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