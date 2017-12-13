低温天如何呵护爱车？来听听专业人士的建议

雨雪低温天气出行前，要检查车况是否良好，需要检查爱车的哪些部件？又该如何保养爱车呢？昨日，记者咨询了洛阳和谐汽修总经理张春朋，整理出这份行车指南，希望对您有所帮助。

●检查、保养爱车

1.热车是关键

发动机机件部分的磨损多是在冷车发动后3分钟内造成的，在冬季低温天，可采用低转速缓慢行驶的方法热车。

2.选择合适的机油

机油的黏度会随着温度降低而变大，这将加大发动机启动时的磨损程度，因此，要选择适合自己汽车使用的机油，以便更好地保护发动机。

3.关注轮胎磨损状况

夏季天气炎热，轮胎经高温摩擦会产生龟裂，轮胎裂纹也会随之增大，若长时间未更换轮胎，进入秋冬季后，应勤检查，关注轮胎磨损状况，确保行车安全。

●下雪天安全行车的注意事项

张春朋说，刚下雪的时候，不接地温的桥梁路面会形成一层冰雪“薄膜”，容易引发车辆侧滑、追尾等交通事故。

在下雪天驾驶汽车，最好给汽车安装防滑链，做到减慢车速、加大行车间距、多走直线少变道；在行车过程中避免急刹车、急加速、急转弯等大幅度的操作；途经冰雪弯道或坡道路段要提前减速，一口气通过，避免途中变速、停车或熄火；需要停车时，提前采取措施，适时利用发动机制动来控制车速，防止操作不当发生事故。（洛阳晚报记者 郭学锋）