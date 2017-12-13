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雨雪天气，驾车途经这些路段要当心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-14 08:24

　　昨日，本报联合市交警部门对市区道路及洛阳境内高速公路的危险路段进行梳理，在此提醒车主朋友：雨雪天气，驾车途经这些路段要当心。

　　市区道路危险路段

　　1王城大道李屯特大桥段——该路段连续下坡，雨雪天气路面湿滑，易发生交通事故

　　2龙门西山盘山公路——该路段有多处临崖，并有多处急弯陡坡，司机视线容易被遮挡，操作不慎易发生意外

　　3伊滨区洛偃快速通道沿线——该路段路面宽阔、路况较好，来往车辆容易超速，同时周边有村庄、学校及社区，行人和非机动车较多，易发生事故

　　洛阳境内高速公路危险路段

　　市交警支队高速大队民警介绍，和城市区道路相比，雨雪天气对高速公路的影响更明显，市民在驾车通过洛阳境内的这些高速公路路段时，更须谨慎慢行。

　　1连霍高速公路K692-K694(孟津县朝阳镇段)北半幅——低洼路段，有连续坡道，坡底是桥梁

　　2连霍高速公路K653-K645(偃师市山化镇段)南半幅——连续坡道路段，伴有转弯，坡底有弯道桥

　　3宁洛高速公路K709-K711(伊川县白沙镇段)

　　为确保恶劣天气下高速公路安全、有序、畅通，

　　交警部门将采取“三级管制”措施，即——

　　高速公路能见度低于50米或出现积雪、结冰，严重影响车辆通行时，实施一级管制。届时将禁止车辆进入管制路段，关闭管制路段沿线所有收费站，在关闭路段两端具备分流条件的收费站下站口实施主线分流、暂停施工等措施。

　　高速公路能见度在50米至100米或出现积雪、结冰，已部分影响车辆正常通行时，实施二级管制。

　　主要措施有：加强路面巡逻管控，间断放行、限速放行，暂停施工等。同时，禁止大型客车进入高速公路，对其他车辆实行间断放行。

　　高速公路能见度在100米至200米时，实施三级管制。

　　主要措施有：加强路面巡逻管控，间断放行、限速通行，暂停施工等。

　　在此提醒大家，遇恶劣天气，可查看“河南高速公安”微博、微信或拨打高速服务电话12328查询高速公路通行信息，以便合理安排出行路线。本报也将联合交警部门，通过《洛阳晚报》官方微矩阵等平台实时发布道路通行信息。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 李旋）
[ 责任编辑：史戎戎]
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