在做实上下功夫——三论认真学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第二卷

洛平

清谈误国、实干兴邦，一分部署、九分落实。

在研究部署我市学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第二卷工作时，省委常委、市委书记李亚着重强调，要坚持理论联系实际，坚持学习宣传研究相结合，真正将学习成果转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、统揽“四个伟大”的政治能力和执政本领。这向全市党员领导干部传递出一个强烈的信号：要在做实上下功夫。

《习近平谈治国理政》第二卷连同先前出版的《习近平谈治国理政》，集中反映了习近平新时代中国特色社会主义思想的发展脉络和主要内容。可以说，这部著作是习近平新时代中国特色社会主义思想的“注解版”，是过去五年党中央治国理政思想的“精华版”，而且其本身就是一系列重大决策部署的“任务书”，既明确告诉我们要“干什么”，也为我们指明了“怎么干”。

对这部深入学习领会掌握习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的十九大精神的权威读本和重要文献，原原本本、反反复复研读过全文，是不是就意味着学懂了？聆听辅导报告、参加专题研讨，是不是就真的弄通了？实际上，学懂弄通是做实的基础，做实则是学懂弄通的出发点和落脚点。说到底，对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神把握得是否准确、全面、到位，不能只看背下来多少语句、熟悉了什么概念，最根本的一条检验标准，还是“实践”二字。

实践性是马克思主义哲学的力量所在、魅力所在。“不体认，便如电光照物，一毫把捉不得；不躬行，便如水行得车、陆行得舟，一毫受用不得。”在中华传统文化的语境中，“知”是基础、前提，“行”是重点、关键，以知促行、以行促知，方能做到知行合一。

进入“十三五”以来，洛阳发展呈现逐月向好、结构趋优、效益提升、动力增强的良好态势，最根本的一条经验，就是深入贯彻以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略，深入贯彻习近平总书记调研指导河南工作时的重要讲话精神，注重理论联系实际，在实践中不断深化认识、再以深化认识来推动实践。这一实践过程，是全面贯彻新发展理念的过程，是全面落实中央和省委、省政府决策部署的过程，是审视市情、补齐短板、厚植优势的过程，是全市各级领导班子和领导干部转变领导方式和思维方式、提升领导能力和决策水平的过程。

进入新时代、开启新征程，既“来一个大学习”，又“抓一场大落实”，扎下架子、撸起袖子、甩开膀子，才能真正在实践中干出样子。

我们要用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步统一广大干部群众思想行动，形成推动事业发展、实现中国梦的强大力量；要用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践，结合推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标，加快建设副中心、打造全省增长极等重点工作，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治上的灵魂、思想上的旗帜、行动上的指南，真心认同、把握真谛、学思践悟、以知促行；要用习近平新时代中国特色社会主义思想推动工作，牢固树立新发展理念，坚持以经济建设为中心，坚持以人民为中心，努力实现更平衡更充分的发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要，确保各项目标有抓手、能落实、可考核，确保各项工作越抓越精准、越抓越具体、越抓越有效。

清谈客错失机遇，实干家赢得未来。洛阳，要当好新时代的实干家，“拿出实实在在的举措，一个时间节点一个时间节点往前推进，以钉钉子精神全面抓好落实”！