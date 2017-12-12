以奋斗精神谱写崭新篇章—— 二论在新时代新实践中继承和弘扬“红船精神”

洛平

“坚定理想、百折不挠的奋斗精神”，是习近平总书记对“红船精神”阐释的第二个深刻内涵。

省委常委、市委书记李亚在研究部署我市学习宣传贯彻习近平总书记署名文章《弘扬“红船精神”走在时代前列》工作时指出，继承和弘扬“红船精神”是历史的呼唤，也是时代的需要，全市上下要准确把握“红船精神”的深刻内涵，充分认识“红船精神”的时代意义，在新时代新实践中以奋斗精神不断谱写走在前列的新篇章。

创业维艰，奋斗以成。

1921年，“一个大党诞生于一条小船”，以信仰为帆、奋斗作桨，沿着历史的长河击水千里，不管风吹浪打，不怕急流险滩，矢志推动中国革命和建设事业不断前进。从68年前建立人民共和国，到39年前开启改革开放大幕，再到5年巨变迈进新时代，历经曲折而不畏艰险，屡受考验而不变初衷，由小到大，由弱变强，成就“史上最牛创业团队”，靠的就是坚定的理想信念和百折不挠的革命精神。

党的十九大，习近平总书记代表世界第一大党庄严宣示，“以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进”；新一届中央领导集体见面会上，总书记为未来中国标注了“年度大事记”，强调“不能有任何喘口气、歇歇脚的念头”；来到中国共产党梦想起航的浙江嘉兴南湖，站在复建的红船前，总书记告诫全党，“不忘初心、牢记使命、永远奋斗”。新征程上不可能都是平坦的大道，我们将会面对许多重大挑战、重大风险、重大阻力、重大矛盾，只有“理想高于天，矢志永奋斗”，我们才能向世界证明：中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂！

历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。当中国特色社会主义进入新时代，历史长河的水面更加开阔壮丽，我们要从这条小小红船中汲取精神力量，让“红船精神”推动民族复兴的巨轮劈波斩浪、不断奋进。

洛阳的奋斗史，始终与党和国家的奋斗史同频共振。进入“十三五”以来，面对爬坡过坎、转型跨越、蓄势崛起的重要关口，全市广大干部群众紧跟党中央的令旗走，团结奋斗、锐意进取，加快推进“9+2”工作布局、加快实现“四高一强一率先”奋斗目标，一批事关全局、事关长远的大事要事取得突破，经济发展呈现“稳中有进、调中向好”的良好态势，迎来了自创区、自贸区等一批国家战略的密集布局，赢得了省委、省政府赋予的新战略定位，站上了历史新起点。

“新时代要有新气象，更要有新作为。”在决胜全面小康、基本实现社会主义现代化、建成社会主义现代化强市上，我们不仅要在时间节点内不折不扣完成目标任务，还要努力走在全国、全省的前列。进入新时代，作为国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动全省发展新的增长极，洛阳更加懂得自己在党和国家发展大局中的责任担当，更加懂得自己前所未有地与国家的发展繁荣紧密相连，更加懂得自己作为“被历史选中的一代”应该怎样去奋斗！

面对新使命，没有坚定的理想和必胜的信念，没有不畏艰辛、励精图治的精神状态和艰苦奋斗、顽强拼搏的作风，就难以克服前进道路上的重重困难，难以战胜前进道路上的风险和挑战。我们必须坚定不移赓续“红船精神”，坚定理想信念、善于攻坚克难，到工作困难最多的地方去抓落实、到障碍最大的地方去抓突破，从方案制订、任务部署、推进实施到督查落实，“钉钉子”“剥洋葱”“透竹竿”，一环扣一环抓到底、抓到位，不抓出个成果决不松手，进一步提振广大干部群众的精气神，积聚起面对全新挑战的磅礴伟力，推动洛阳发展再上一个新台阶。

从奋斗起步、靠奋斗发展，一把橹桨摇醒了在茫茫黑夜中摸索了半个多世纪的中国，一条小船摆渡了近代以来久经磨难的中华民族。越是面对困难和矛盾，越能激发出意想不到的力量，这正是奋斗精神的可贵之处。

奋斗、奋斗、再奋斗，我们必将向着历史长河深处的一个个坐标迈进，胜利驶向光辉的彼岸！