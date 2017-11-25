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外国友人点赞“洛阳速度”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-14 08:35

　　6日上午，一名外国人在河南自贸区洛阳片区综合服务中心连连对窗口工作人员说：“Very good！Very good！”(太棒了！太棒了！)还对工作人员竖起了大拇指。

　　他为何如此高兴？事情还得从一份进出口货物收发货人登记证书说起。

　　今年4月，洛阳片区正式挂牌，国际化、便利化的营商投资环境，吸引了大批内外资企业进驻。来自新西兰的科马已在洛阳工作生活近一年，对洛阳片区发展前景高度认可，最终决定在洛阳片区开一家进出口贸易公司，并很快就在洛阳片区综合服务中心拿到了营业执照。

　　6日上午，科马来到综合服务中心海关窗口前办理进出口货物收发货人登记证书，人生地不熟的他手舞足蹈上下比划着，显得十分焦急。见此情景，工作人员立马站起来说了一句英语：“May I help you？”(请问，有什么可以帮您？)经过简短的交流，工作人员得知这名外国人是来办证的。

　　洛阳片区综合服务中心建设初期就考虑到未来服务对象的国际化，窗口工作人员都按照较高标准选拔，给外国人办业务自然不是问题。工作人员一边用英语讲解办事流程，一边帮助审核办件材料。不到半个小时，科马就拿到了进出口收发货人登记证书。这也是洛阳片区海关窗口今年颁发的第一张由外籍人士注册的进出口货物收发货人登记证书。

　　进出口收发货人是指依法直接进口或者出口货物的中华人民共和国境内的法人、其他组织或者个人。进出口收发货人只有办理进出口收发货人登记证书后才可开展进出口贸易业务。以前，市民办理进出口收发货人登记证书都需前往洛阳海关提请报关行审批办理，从递交材料到出证，大概需要一周时间，申请人至少需要两次往返洛阳海关。

　　自洛阳片区挂牌以来，在国际化、法治化、便利化营商环境条件下，综合服务中心海关窗口简化审批程序，立足“互联网+政务服务”建设，开通关企合作平台，进出口收发货人登记证书的办理更加简单快捷，当场即可出证，大大缩减了申请人的申请成本，彰显“洛阳速度”。

　　有感于洛阳片区综合服务中心的高效服务，科马竖起大拇指，这才出现了文章开头的一幕。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 潘晓瑞 王延波 ）
[ 责任编辑：席倩倩]
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