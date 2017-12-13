伊电集团与姚电公司达成战略合作协议

“这次战略合作将发挥双方自身优势与特点，在火电市场、核电市场、国际化项目的技术服务、人力支持、人才培训等方面展开更加深入广泛的合作，对提升行业价值具有良好的推动作用和积极的示范效应。”近日，在伊电集团会议室里，平顶山姚孟发电有限责任公司副总经理姚湛波的一席话，赢得阵阵掌声。

姚湛波口中的战略合作，正是伊电集团与姚电公司的一次强强联合。这次成功“联姻”，缘于两家公司在福建的一次“美丽邂逅”。

今年11月，伊电集团洛阳工程有限公司组织检修队伍，参与了福建福清核电站的检修任务，工程质量得到业主和同时参与检修的郑州姚孟电力工程有限公司的赞誉。

平顶山姚孟发电有限责任公司旗下的郑州姚孟电力工程有限公司，是一家以电力设备检修、安装、调试、监理为主营业务的专业化检修公司。该公司拥有“承修类一级”电力设施许可证，检修维护市场遍布河南、湖北、湖南、内蒙古、甘肃等10余个省份，目前拥有福建福清核电站、广东台山核电站的常规岛维护项目部，还有巴基斯坦、越南两个海外火电项目部。

姚电公司与伊电集团的渊源颇深。

郑州姚孟电力工程有限公司进入市场较早，实力雄厚。伊电集团从二电厂建厂时的4台125MW机组到三电厂3台300MW机组的维护，都得到了姚电公司在技术和管理上的支持。两家企业除多次合作伊电内部机组维护外，还共同参与了珠海、上海、连云港等地的工程，建立了深厚友谊。

此次福建福清核电机组的大修，更加深了伊电集团与姚电公司的彼此信任，为下一步拓展合作领域奠定了基础。双方签署战略合作框架协议，将在日常维护中的人力支持、等级检修中的技术服务、设备检修业务合作、仪器仪表等设备资源共享，尤其是在新能源核电等项目及火力发电厂的检修维护项目上展开深度合作。

当前，伊电集团在做强主业222万千瓦火电、年产84万吨电解铝、60万吨铝板带箔、32万吨铝用碳素的同时，开启二次创业，提出转型发展，华晟物流园、洛阳有色金属交易中心、50万吨电解铝产能置换、与辽宁忠旺合作建设100万吨高精端铝加工等项目正有序推进。这次与姚电公司的战略合作，是伊电集团由内需型服务向外向型经营跨越转变的一个里程碑。通过积极开展外部交流合作，提升自身运作实力，也为伊电集团尽快走向全国打下了坚实基础。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 张治国）

记者感言

十九大报告提出，深化供给侧结构性改革。支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平。

火电原本是伊电集团的主营业务，也是洛阳市的传统优势产业。面对新的发展形势和发展要求，伊电集团瞄准市场，以科技创新、业务创新、产品创新为突破口，在二次创业中实现转型发展。

对于洛阳这一老工业基地来说，供给侧结构性改革是一场关乎全局、关乎长远的持续攻坚战。一大批传统产业加快转型升级，一大批新兴产业加快培育壮大，随着新一轮科技革命与产业变革，河洛大地已现百舸争流之势。 (迎博)