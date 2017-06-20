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洛阳市城乡规划委员会会议召开

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-14 08:56

　　昨日，市城乡规划委员会会议召开，审议并原则通过《洛吉快速通道提升改造方案》《洛新快速通道改建工程建设方案》《洛阳市新伊大街(九都路—洛吉快速)快速化改造方案》《定鼎门大街提升改造方案》《洛阳牡丹阁规划设计方案》等。

　　市委副书记、市长、市规委会主任委员刘宛康主持会议，市领导吴孟铎、王琰君，市规委会委员等参加会议。

　　按照《洛吉快速通道提升改造方案》，洛吉快速通道改造范围南起老310国道，北至吉利区中原大道，全长25.6公里，全程设计为双向6车道，并建设辅道和人行设施。同时，该快速通道沿线主要节点将设置12处立交桥，有效提升快速通过能力。《洛新快速通道改建工程建设方案》研究范围东起老310国道市区与新安县交界处，沿310国道向西进行改建，在磁涧镇改线，在西北方向沿涧河南岸布线，在奎门村附近与310国道重新交会，并继续沿国道向西，止于汉函谷关遗址东侧，全长11.34公里，全程双向6车道设置。

　　随着新伊大街洛河以南段开工建设，以及新街跨洛河大桥投用，新伊大街未来将承担更多交通流量。《洛阳市新伊大街(九都路—洛吉快速)快速化改造方案》提出，新伊大街提升工程北起洛吉快速通道，南至九都路。其中，洛吉快速通道至陇海铁路段为新建工程，全长8.2公里，采用高架和地面辅道相结合的形式；陇海铁路至九都路段为改造段，全长2公里，全线建设双向6车道高架道路。

　　按照《定鼎门大街提升改造方案》，改造工程主要包括道路、人行道、东干渠两侧林荫廊道提升等内容，同时配套安装仿古路灯、庭院灯，建设公交站亭。项目建成后将为周边居民和游客提供2.37万平方米林荫广场，增加22个街头小广场。《洛阳牡丹阁规划设计方案》提出，我市将延续城市时代轴线，在龙门综合交通枢纽南侧龙门山上建设牡丹阁，牡丹阁总高69米，内部规划建设牡丹文化博物馆。(洛阳日报记者 李东慧 通讯员 史朋飞)
[ 责任编辑：马佳佳]
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