李亚在市委网络安全和信息化领导小组第二次会议上强调：深入学习贯彻党的十九大精神 推动网络安全和信息化事业新发展

昨日，市委网络安全和信息化领导小组召开第二次会议，深入学习贯彻党的十九大精神和中央、省委网络安全和信息化领导小组会议精神，研究部署我市网络安全和信息化工作。省委常委、市委书记、市委网络安全和信息化领导小组组长李亚主持会议并讲话，强调要深入学习贯彻党的十九大精神，落实责任，强化保障，推动网络安全和信息化事业实现新发展。

市领导刘宛康、黄为忠、杨炳旭、杨廷俊、尚英照、侯占国、李保兴出席会议。

会议听取了全市网络安全和信息化工作推进情况汇报，讨论并原则通过了《洛阳市党委(党组)网络意识形态工作责任制考核测评体系》。

会议指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全和信息化工作。习近平总书记多次就网信工作发表重要讲话，提出一系列重要思想和重大举措。党的十九大报告对做好网信工作提出了新要求。各级各部门要深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来，进一步增强做好网络安全和信息化工作的责任感和使命感，更好地推动我市网信事业发展。网信战线作为学习宣传贯彻党的十九大精神进网络的主力军，要加强学习研究，严把方向导向，增强宣传实效，提升推送效果，守好舆论阵地，持续兴起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮，推动党的十九大精神深入人心、落地生根。

会议强调，要深入学习贯彻党的十九大精神，推动洛阳网络安全和信息化事业实现新发展。要坚决维护网络意识形态安全，从政治和战略高度认清当前网络意识形态面临的安全形势，进一步强化“过关”意识和“屏障”意识，切实抓好党委(党组)网络意识形态工作责任制，加强责任督查，确保落到实处。要切实筑牢网络安全屏障，建立网络安全工作长效机制，强化维护网络安全的统筹协作，及时发现和整改问题，制订完善网络安全事件应急预案，提高应急处置能力。要扎实推进网络空间治理，坚持党管媒体原则，严守舆论阵地，全面加强网络信息和平台管理，严格规范网上新闻传播秩序，持续净化网上舆论生态。要全面提高网络社会工作能力，大力加强对互联网企业、网络社会组织党建工作的指导，深入实施好网民工程，整合线上线下公益资源，推动网上公益快速发展，在全市形成“全网公益”“全民公益”的生动局面，助推网络空间更加清朗。要推动信息化发展取得新突破，以建设现代通信枢纽为总目标，以国际互联网数据专用通道建设为契机，不断提升我市信息基础设施水平；把“两化融合”管理体系贯标工作作为重要抓手，鼓励企业以信息化创新研发设计手段，推动生产装备智能化和生产过程自动化，推进企业管理信息系统的综合集成，提高企业信息化水平，增强核心竞争力；深入推进国家“互联网+政务服务”示范工程建设，建成统一的电子政务服务平台和数据共享交换平台，推动政府部门数据的共享开放，提升电子政务信息化水平。

会议强调，要加强组织领导，加强统筹协调，加强队伍建设，狠抓责任落实，进一步强化网络安全和信息化工作保障。各级党委(党组)要将相关工作责任落实到机构、到岗位、到人头，做到守土有责、守土负责、守土尽责。各级执法部门要敢抓敢管、敢于较真碰硬，做到有法必依、执法必严、违法必究。

市委网络安全和信息化领导小组成员单位、市直相关单位主要负责人参加会议。（洛阳日报记者 李江涛）

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