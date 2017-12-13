记者走进新安县革命老区 了解光荣革命岁月

豫西五地委、五专署、五军区旧址

●名称：豫西五地委、五专署、五军区旧址

●地点：新安县正村镇古村

●意义：著名革命老区和军事要地，在抗日战争、解放战争时期发挥了重要作用

别看新安县正村镇古村是一个小村庄，在抗日战争、解放战争时期，这里可发挥过重要作用，见证了革命先烈的丰功伟绩。近日，记者走进位于这里的洛阳市中共党史教育基地——豫西五地委、五专署、五军区旧址，了解那段血与火组成的光荣岁月。

走访

这个小村庄当年是一片红色热土

古村坐落在一个小盆地里，北邻黄河，四周被丘陵所包围。由于地理位置特殊，这里长期以来都是军事要地。

在村头转一个弯，一座古色古香的建筑便映入记者眼帘，它面阔三间、灰瓦红柱。“这座建筑就是豫西五地委、五专署、五军区旧址，从前是村里的姬氏祠堂。”新安县委党史研究室主任王俊伟说。洛阳解放后，局势尚不稳定，豫西五地委、五专署、五军区司令部驻扎在古村，办公地点就设在姬氏祠堂，管辖洛阳、孟津、偃师、新安、宜阳、洛宁等地。

记者走进展厅，看到了很多介绍古村红色故事的展板。“早在抗日战争时期，这里就涌现出救亡图存的志士，姬瑞泉就是其中之一。”王俊伟说。

姬瑞泉1914年生于古村，1937年在新安县读书时，曾通过街头演讲、贴标语、发传单等形式在全县开展抗日宣传工作。他1938年入党，同年9月赴延安学习。中华人民共和国成立后，姬瑞泉曾担任广东省副省长，1956年9月因病在广州病逝，享年42岁。

展厅中还展示了木桌、木椅、竹床等，这些都是豫西五地委、五专署、五军区司令部在这里办公时留下的。

“当时条件艰苦，许多东西都是从老百姓家借来的，因为归还老百姓后大家就珍藏起来，所以才能保存得这么完好。”王俊伟说。

讲述

中岳之战的胜利，为解放洛阳扫清了障碍

解放洛阳的过程中，古村起到过至关重要的作用。

王俊伟介绍，1947年，陈赓率部队强渡黄河，先后解放新安、渑池、宜阳等地，并准备进攻洛阳。同年9月10日，国民党一支部队沿横新公路进犯新安东北，企图截断南北交通要道，阻止我军南下解放洛阳。

“为了扫除障碍，我军奉命在中岳村一带消灭敌人，古村离中岳村十余里路，在战斗范围内。”王俊伟说，当时古村天宫寺是中岳之战我军的后方医院，全村的男青年积极参与抬担架、救治伤员，女青年则给伤员送水、送饭。

因为敌人负隅顽抗，所以我军屡攻不下。为歼灭敌人，我军部分兵力把一部分敌军引诱到尚庄村北的一片坟前，埋伏在这里的我军战士迅速出击，截断敌人后路，与前面一部分我军兵力形成前后夹击之势，不到1个小时就把敌人全部消灭。

另一部分敌人则被吸引到一个丁字形的山沟里，经过3天3夜的激战，敌人死伤惨重。“敌人的残余势力企图利用夜幕的掩护向洛阳方向逃窜，但被驻扎在横水的我军消灭。”王俊伟说，中岳之战的胜利，为我军解放洛阳扫清了障碍，创造了有利条件。

在成为洛阳市中共党史教育基地后，越来越多的人来到古村，参观豫西五地委、五专署、五军区旧址。“我们希望通过这个窗口，更好地展示和宣传革命先烈的英勇事迹。”王俊伟说。

点评

中共洛阳市委党校党史党建部主任王洲说，豫西五地委、五专署、五军区旧址见证了古村作为革命老区的光荣历史，从抗日战争到解放战争，古村都发挥了重要作用。这里展示的革命先烈英勇事迹更加证明，我们今天的一切成就，离不开无数优秀党员的付出和广大群众的支持，同时也将激励大家砥砺前行，开创更美好的未来。

感言

家住正村镇的毛新院说，他从小就听过许多关于中岳之战及豫西五地委、五专署、五军区的故事。作为革命老区，这里英雄辈出，留下了许多可歌可泣的故事。在这里，人们可以了解革命历史，体会如今来之不易的幸福生活。（洛阳晚报记者 潘立阁 文/图）