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【社会主义“有点潮”】乌托邦是座什么岛？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 精彩洛阳 2017-12-13 19:10

　　编者按：

　　近日，一档名为《社会主义“有点潮”》的电视理论节目引起社会强烈反响。该节目由中共湖南省委宣传部、人民网、湖南教育电视台联合制作，是讲好社会主义故事，特别是讲好中国特色社会主义故事，进一步推进马克思主义中国化、时代化、大众化和以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略走进校园，提高广大师生和干部群众思想政治水平的一档大型原创性节目。

　　节目分为六期，分别以“乌托邦是座什么岛？” “《共产党宣言》是一本什么书?”“中国梦是个什么梦？”等问题命名，采取演播厅访谈形式，由主持人和嘉宾结合通俗易懂的案例，借助全息技术对每一期主题进行生动有趣的阐述，把一些深奥而严谨的理论问题用轻松明快的节目形式表达出来，全面讲述社会主义波澜壮阔的发展历程，让观众明白社会主义“潮”的根本。

　　社会主义就像是一条奔腾不息的大江，一直在呼啸向前、奔腾不止、新潮迭涌...那么社会主义到底有多“潮”呢？今起，小洛将会陆续播发《社会主义“有点潮”》六期精彩视频，让各路大咖为您揭晓“潮”点......

　　惊不惊喜？开不开心？敬请期待吧(附赠小编手写的观后感哦！)

　　第1集

　　乌托邦是座什么岛？

　　1516年，托马斯·莫尔《乌托邦》的发表，标志着空想社会主义的诞生。本集重点讲述空想社会主义332年历程中的代表人物和故事。

　　该节目播出后在朋友圈引发强烈反响，

　　看看小伙伴们的观后感吧！
[ 责任编辑：周萌]
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