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今晚洛阳城市区迎来降雪
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-13 22:21

　　洛阳网讯 “雪，一片一片一片一片，在天空静静缤纷……”今日18时许，一片片晶莹的雪花出现在洛阳市洛龙区的上空，旋转、飞舞，让人们感受到了冬天的浓重气息。

　　据今日17时，洛阳市气象台发布的天气预报显示，今天夜里到明天白天，全区阴天有小雪，南部部分山区有中雪，偏东风3级左右，最低气温-4到-2℃，最高气温0到2℃。

　　本网提醒，雪天气温比较低，路面可能积雪结冰，上下班的朋友们要提前做好准备，给路上留出充足的时间，注意安全。

　　雪天出行，带好这份安全宝典

　　冰雪天气出行前注意事项：

　　一、要检查车况确保良好，切记带上防滑链。在结冰路面、上坡打滑等情况下，防滑链最重要。

　　二、暴雪天气必须出行的，还要在车上备点食物，如方便面、面包、火腿肠等食品，带个可以保温的旅行杯装满热水，以备不时之需，防患于未然。

　　三、只要有加油站，就要确保车辆油料充足。

　　四、出行前提前了解路况信息，合理规划行车路线。

　　冰雪天气出行途中安全行车注意事项：

　　冰雪路面使车辆发生侧滑，制动距离加长，在冰冻及积雪路面上，轮胎与路面的附着系数十分小，正常干燥的沥青路面的摩擦系数为0.6，雨天路面摩擦系数为0.4，雪天则为0.28，结冰路面就更低，只有0.18。摩擦系数降低，刹车距离加大。例如：汽车以每小时70公里速度行驶时，在日常高速公路上的制动距离为50米，在雪路上的制动距离为117米，在冰路上的制动距离为216米。

　　雪天行车高速应采取以下措施：

　　一、降低车速，切记不要急刹车急加速。按情报板及标志牌上预告的车速行驶，或者以时速50公里左右的速度行驶，有利于防止车辆侧滑，缩短制动的距离。

　　二、加大行车间距。雪天行车间距应为干燥路面的2-3倍以上。

　　三、多走直线少变道，一般情况下不要超车、急转弯和紧急制动。不要猛加油、猛踩刹车和猛打方向，可能会造成车辆失控。需要停车时，要提前采取措施，多用换档，少用制动，并可以利用发动机的制动作用来控制车速，力求防止各种原因制造成的侧滑。

　　四、在冰雪弯道或坡道上行驶时，提前减速，一气通过。避免途中变速、停车或熄火。

　　五、路面结冰时，应将车辆立即驶到服务区或停车区，及时安装轮胎防滑链或换用雪地轮胎。

　　六、在任何情况下，始终保持挂档行驶。在冰雪路面开车切忌急打方向盘；起步时慢抬离合缓加油；行车中保持低速平稳，保持匀速直线行驶；为防止侧滑，停车或减速时可采取降挡制动。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：周萌]
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