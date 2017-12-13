刘博：爱心守候 平淡见真情

每天守候着一方小小的体彩销售店，等候着一个个购彩者的到来，这在湖北黄石体彩40054销售业主刘博看来，既是一种自我创业的追求，也是对公益事业的一份奉献。在销售体育彩票的过程中，他不断地向大家传递着体彩的公益理念，让购彩者认识到，买彩票也是奉献爱心，平淡中更见真情。

潜移默化，影响并改变着身边的购彩者

体彩40054站点是黄石市最早一批申请体彩的销售店之一，从原先的一把伞、一张桌子，到如今的20多平米的店面，十多年来，刘博勤勤恳恳，店面工作井井有条。

一个人看店，刘博从来不会觉得寂寞。他在店里忙前忙后，把店面布置得周到细致。各种游戏的开奖数据一应俱全，最新的宣传海报张贴规范醒目，桌椅摆放得整齐有序，报刊杂志及时更新。刘博说，别看这些都是小事，购彩者到了店里需要使用，一处也不能忽视。购彩者高先生说，刘博是自己的老朋友了，每天到店里来聊聊天，买几注彩票，已经成了自己生活里必不可少的一部分。

尽管没有中过大奖，但高先生心态很平和：“以前买彩票完全是为了中奖，有时候会很冲动。后来刘老板跟我说，体彩是国家公益事业，不仅支持国家体育事业的发展，还给贫困山区的孩子们送去温暖，给社会上的弱势群体送去援助。了解多了，便觉得能不能中奖不那么重要了，买彩票就是献爱心，我会一直坚持买体彩。”

和高先生一样，另一位购彩者曹先生也感叹，自从来40054销售店买体彩之后，自己改变了不少。他说，几年前，自己的业余生活离不开麻将，每天下班就约上几位麻友打上几个小时，甚至通宵，输钱不说还伤身体。在刘博的建议下，曹先生了解了体彩。现在，曹先生很喜欢玩足彩，看看球，再跟刘博及其他人就赛事讨论一番，买上几注彩票。“运气好中个小奖，没有中奖也是做了公益，何乐而不为？”曹先生说，“在刘老板的提醒下，我发现自己住的小区里也有不少体彩公益金资助的健身器材，我有时间就去锻炼，享受体彩带来的便利。”

点滴小事，一个体彩从业者的大爱情怀

为人谦和的刘博，不仅是购彩者的贴心朋友，也是左邻右舍夸赞的“公益体彩代言人”。刘博说，体彩是一项公益事业，做好本职工作，就是在做公益。如果生活中遇到其他人需要帮助，他也一定会尽自己的能力伸出援助之手。

40054销售店地处街边，每天都会有环卫工人在门口工作，不论是热浪滚滚的夏天，还是刮风下雨的恶劣天气，刘博都会在门口摆上几张板凳，供环卫工人休息，来了还会递上一杯水，缓解他们的疲劳。

除此之外，刘博还经常通过捐款等形式去帮助需要帮助的人，而这正是从事体彩工作带给他的大爱情怀。汶川地震发生后，刘博拿出自己的退休金捐给灾区人民。他说，在巨大的灾难面前，要尽自己最大的力量去帮助同胞，让他们感受到来自人心的温暖；看到因无钱交学费而在大学校门外徘徊的贫困学生，刘博通过媒体提供帮扶，想到一个即将失学的孩子因为他的帮助而再次踏上求学之路，刘博也感觉自我的人生也增添了许多美好的色彩。

十多年的体彩销售历程，刘博兢兢业业、简单而朴实。在他看来，守候是一种历练，而守候一个公益事业更要时时传递温暖的关爱情怀。

刘博说，购彩者是公益体彩的主角，他们通过一张张小小的彩票，寄托了自己的期望，又随手奉献了爱心。

刘博说，未来，要继续让更多人了解公益体彩的意义，公益体彩事业壮大了，爱心持续地传递下去，快乐和美好也会常伴我们身边。(王克娜)