工商银行洛阳分行开展“服务精彩一瞬间”活动 掀起优质服务新高潮

为贯彻落实党的十九大精神，持续提升优质服务水平，洛阳分行积极开展“服务精彩一瞬间”系列活动，充分调动员工参与热情，增强服务意识，展示良好社会形象，掀起优质服务新高潮。

为深入开展活动，该行采取刚柔并济，即有刚性的考核管理办法树立员工的服务意识，又有员工能接受易开展的柔性活动，双管齐下，充分调动员工服务的主动性、积极性，营造优质服务从我做起的服务氛围，树立服务意识、营造服务氛围。今年以来，该行有两个营业网点被洛阳市银行协会授予标杆网点称号，十个营业网点被授予优质服务先进集体。

与此同时，该行积极发动员工抓拍服务精彩瞬间，以服务为主题，开展“窗口服务精彩一瞬间”活动，动员员工拿起手中的镜头，将每一个优质服务的精彩瞬间用镜头记录下来，展示团队风采等表现优质服务精彩的瞬间。同时，开展优质服务征文活动，使员工记录下优质服务过程，引导员工正确理解服务的深刻内涵，进一步提升服务意识和能力。（赵国良）