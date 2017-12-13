洛阳市气象局发布今年秋季气候影响评价

回顾今年秋季的天气，您印象最深刻的是什么呢？想必不少人都不会忘记淅淅沥沥、连绵不绝的秋雨吧。

12日，市气象局发布的今年秋季气候影响评价显示，今年秋季全市平均气温与历年同期持平，但降水量偏多41%，日照偏少97.7小时。9月下旬到10月中旬，持续长达24天的阴雨天气成为今年秋季的主要天气气候事件。

气温

9月回暖明显，秋天迟到半个多月

今秋全市平均气温14.5℃，与常年持平，比去年同期偏低0.6℃。

●全市平均气温分月看：

9月:21℃，较常年同期偏高0.6℃

10月:13.7℃，较常年同期偏低1.1℃

11月:8.9℃，较常年同期偏高0.7℃

●各县(市)：

极端最高气温

30.2℃(栾川)～33.5℃(偃师)，洛宁出现在9月18日，其他县(市)均出现在9月7日。

极端最低气温

-4.3℃(伊川)～-0.4℃(汝阳)，出现在11月24日至30日。

如把连续5天滑动日平均气温低于22℃的开始日期作为入秋日期，今年入秋日期大部分县(市)提前到8月29日前后，较常年提早近10天；但持续阴雨天后，从9月6日开始气温回升，到9月23日，除栾川外，全市日平均气温均高于22℃，因此，全市除栾川外，9月24日后才真正入秋，较往年晚半月有余。

日照

阳光“限量供应”，比常年同期少了近百小时

今秋全市平均日照时数为376.4小时，较常年同期偏少97.7小时，比去年同期偏多5.1小时。

●全市平均日照时数分月看：

9月：130.6小时，偏少25.7小时

10月：75.4小时，异常偏少85.6小时

11月：170.4小时，偏多13.6小时

●各县(市)：

季日照时数为258.5小时(嵩县)～485.9小时(偃师)，嵩县为异常偏少，其他县(市)均属正常。

降水

持续阴雨24天降水量，创2006年以来同期最多值

今秋全市平均降水量219.9毫米，较常年同期偏多41%，比去年同期偏多23%。

●全市平均降水量分月看：

9月:111.8毫米，偏多31%

10月:100毫米，异常偏多112%

11月:8.1毫米，显著偏少64%

●各县(市)：

季总降水量为120.1毫米(偃师)～348.7毫米(栾川)，与常年同期相比，除孟津、宜阳、偃师属正常外，其他县(市)偏多26%(新安)～85%(嵩县)。

今秋主要降水过程共8次，其中9月24日至10月17日，24天里降水天数多达19天，其余5天均为阴天。持续阴雨天期间全市平均降水量155毫米，较常年同期偏多202%，并创2006年以来同期最多值。

9月30日至10月4日的连阴雨过程，为本季持续时间最长、降水量最大的降水过程，各县(市)降水量为51毫米～89.1毫米，全市平均66.8毫米，其中10月3日新安站日降水量47.5毫米，为全市秋季单日单站降水量最大值。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 张俊洁）