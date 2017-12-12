大学生性教育要更“讲究”些

扩大大学生性教育渠道，全面普及性科学，已成为需要理智面对、不容回避的社会命题。

5台计生药具免费发放机首次“走进”我市3所大学校园，此举不能不说是一种进步。在社会不断进步的大背景下，大学生性行为不应再是“洪水猛兽”，性教育宜疏不宜堵。（新闻回顾>>>计生药具免费发放机首次进驻洛阳高校）

我们应该正确看待性行为，不正确的性观念和性行为造成的伤害是长久性的。中国疾控中心性病艾滋病防治中心2016年的信息显示，大学生艾滋病感染者数量年增幅超过30%。此外，女大学生怀孕后，在宿舍产子导致死亡的事件一再发生，让人无法释怀。

免费的计生用品进校园，用无声无息的方式，从行为及观念上提醒大学生，要有生殖健康保护意识，也为大学生筑起了实施安全性行为的“栏杆”，这种方式充分尊重大学生，且让人易接受。除此之外，针对大学生群体心理和生理日趋稳定的特点，大学生性教育还要更“讲究”些才好。

去年，有媒体报道，西南石油大学的大学生可以通过校内的自动售卖机，买到艾滋病尿液检测包。检测包的发放和售卖是中国性病艾滋病防治协会推进的一个项目，在高校中试点HIV尿液检测，通过此方法推进艾滋病防治。

说实话，要为该校点赞，此举十分人性化，既可保护学生隐私，又能防控疾病在校园传播。

除了思想上多沟通，心理上多疏导，行动上多帮助，系统性的性教育能使大学生拥有全面的、健康的性知识。

如今，不少高校对大学生的性教育方式还只停留在举办讲座上，系统性的性教育空白与越来越开放、越来越多元的社会大环境显然不相符。也许，只有家庭和社会，对大学生的性教育像对基础文化课一样看重时，我们的性教育水平才能真正赶上孩子的身心发育速度，让孩子通过更加正规和科学的渠道获取性知识。

扩大大学生性教育渠道，全面普及性科学，已成为需要理智面对、不容回避的社会命题，性教育不该再停步于国人“谈性色变”的心理意识层面。（新闻观察员 洛谭）