站在河里劝了快一个小时 民警终于救下了轻生男子

昨日，小记从宜阳县公安局得知一件感人事儿：一名男子因琐事与家人发生争执后要轻生。民警站在河里苦口婆心地劝说近一个小时后，男子才放弃轻生念头。

9日23时许，有人报警称在宜阳县城前进大桥下，一男子正朝河心走去。接警后，该县城关派出所民警韩鹏飞和辅警闫文龙等4人迅速赶往事发地点。

韩鹏飞等人赶到现场发现，桥下一片漆黑，并无轻生者，就借助手机微弱的灯光在附近寻找。“当时，河滩上的风很大，我们大声呼喊但没啥用。”韩鹏飞说，随后，他们分成两组沿河道分别朝上下游方向寻找轻生者。

十几分钟后，轻生男子在桥西的河道中被发现。“他当时已经快到河心了，眼看水就要淹没他的胸口。”韩鹏飞说，他大声呼喊稳定对方情绪，并迅速向消防、120求援。

“他可能是听到了我们的呼喊声，突然停下了脚步站在水中，但他站得并不稳，几次险些被水冲倒。”韩鹏飞说，他和同事急忙跳进水中，摸黑朝轻生男子走去。

轻生男子见民警向自己靠拢，情绪忽然激动起来，又要转身往河心走。为避免刺激对方，民警就站在距离轻生男子两三米远的位置劝他。

“生命只有一次，你想过你轻生后你家人的痛苦吗？……”在韩鹏飞等人近一个小时的劝说下，该男子终于放弃了轻生念头。这时，等候多时的消防队员迅速从桥上向下抛救生圈和救生绳……

“医生检查发现，该男子并无大碍。”民警说，该男子姓苗，27岁，当晚喝了些酒，与家人因琐事发生争吵，这才要做傻事。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 赵漓钧）