包容，一座城市应有的文明底色

你可以不理解他们的职业行为，但不能不尊重他们的职业选择。你可以保留对这种职业的不同看法，但没理由对一个人正当而努力地活着进行质疑。

在洛阳师范学院的一间美术教室里，一名51岁的人体模特站在讲台上，穿着宽大的裤子，上身赤裸，眼睛盯着前方，就像一件雕塑。（新闻回顾>>>探访洛阳人体模特群体：大学课堂上的“活雕塑”）

人体模特，是一个有争议的另类职业，他们游走在生活和艺术之间。在很多人眼里，“裸”意味着情色，意味着伤风败俗，因此当人体模特的人，往往不希望公开自己的身份。

把自己赤裸的身体给别人看，这需要勇气；坦然面对不解的目光，世俗的指指点点，更需要对职业的认同和良好的心理素质。事实上，人体模特是人体艺术的主角，展现的是一种形体美，这种美与情色无关。对于人体模特，我们应当给予尊重。

无论在哪个时代，总会有一些另类的人，做另类的事儿。人体模特也是另类般的存在。

的确，他们与众不同。你可以不理解他们的职业行为，但不能不尊重他们的职业选择。你可以保留对这种职业的不同看法，但没理由对一个人正当而努力地活着进行质疑。

衡量一座城市是否文明，要看这座城市对待“少数人”是否有包容之心。包容，应该是一座城市应有的文明底色。

从某种意义上说，文明首先是包容，包容一切不妨碍他人的另类行为、另类艺术、另类生活……一座文明城市必然是一座价值多元的城市，每名成员都可以选择适合自己的生活方式，哪怕这种方式是另类的、非主流的，只要它不触犯法律，不违反道德，只要不损害他人权益都应得到理解、包容与尊重。

记得有一句话是这么说的：当你右手拿着筷子吃饭的时候，不要忘记这个世界里有人喜欢左手拿筷子。以一种平等之心去尊重那些“少数人”，包容他们的另类，这不仅是一种文明，更是一种素养。（新闻观察员 洛谭）