男子就餐遭遇停电不愿付饭钱

昨日，小记从南昌路派出所听说一件事儿：一男子到餐馆请客，其间因电路故障，餐馆停了一会儿电。结账时，该男子认为停电让自己没面子，拒绝支付709元饭钱。

王女士在涧西区一餐馆工作。11日19时许，餐馆突然停电，服务员赶紧给用餐的顾客送去蜡烛，并排查停电原因。“我们店和隔壁酒店共用一条供电线路，经排查，是隔壁酒店跳闸了。”王女士说，大约10分钟后，餐馆恢复供电。

21时许，一包间内的男子送走同伴后来到前台，他说自己请朋友吃饭却赶上停电，这让他很没面子。“店里突然停电，我们也觉得不好意思，我就告诉那位顾客，可以打折。”王女士说，对方仍不同意，执意离开餐馆，她和店里几名员工赶紧追出去，把对方拉了回来。见他喝了些酒又不愿协商，王女士就拨打110求助。

南昌路派出所民警到场后，劝说双方各退一步，该男子当晚共消费709元，餐馆愿意减免109元，但他仍不同意。因现场调解无果，民警只好把双方带回派出所。后来，那名男子家人赶来，支付了600元饭钱后带他离开。（洛阳晚报首席记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群）