这俩人咋恁可恶 往人家门口泼粪

昨日，小记从古城派出所得知一件事儿：一大早，市民张强(化名)打开家门发现门口被人泼了粪便，而且防盗门锁眼也被堵了。

11日8时许，古城派出所民警接到张强的报警后，很快就赶到现场。“我们到场时，张强已把门口的粪便清理掉了，可站在他家门口仍能闻到一股异味。”民警说。

张强告诉民警，7日深夜，他听到门外有动静，以为是楼道里的风声就没在意，没想到竟是有人在“搞破坏”。

民警说，他们还发现张强家的防盗门锁眼也被人堵了。民警首先考虑到张强与他人有纠纷才出现了这种情况，可张强坚持说自己与他人没有发生过矛盾，他怀疑是有人搞恶作剧。

“我们调取小区相关监控视频发现，事发当晚，有两个戴帽子的人进入张强家所在的单元楼，俩人手里还提着塑料袋。几分钟后，俩人匆匆下楼离开小区。”民警说。

目前，民警已初步锁定了嫌疑人，正展开进一步调查。

民警说，在他人家门口泼粪便的行为涉嫌公然侮辱他人，依法应处五日以下行政拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下行政拘留，可以并处五百元以下罚款。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 郭宇鹏）