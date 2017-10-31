洛阳市城市管理执法体制改革推进会召开

昨日，全市城市管理执法体制改革推进会召开，深入贯彻党的十九大关于城市管理工作的新部署新要求，落实全省城市管理执法体制改革现场会精神，推进城市管理执法体制改革落地见效。 会议通报了全市城市管理执法体制改革进展情况，与会人员集中观看了栾川县城管执法体制改革纪录片，市法制办、市人社局、市编办主要负责同志就改革相关事宜作了部署，栾川县、伊川县、龙门园区介绍了改革经验。 会议指出，推进城市管理执法体制改革，是贯彻落实中央和省委决策部署的政治要求，市委、市政府也明确将其列入九大体系60个重大专项统筹推进。各级各部门要提升政治站位，深刻认识城市管理执法体制改革的重要意义，按照市委、市政府确定的时间节点，确保城市管理执法体制改革攻坚行动取得实效。要抓好职责界定和机构设置，抓好城市综合执法职能划转，抓好人员身份待遇调整，抓好城管队伍和长效保障机制建设，切实理顺管理体制，建强管理队伍，提升执法效能。要压实主体责任，聚焦改革任务，学习先进经验，坚持市县联动，以攻坚拔寨的勇气和真抓实干的作风推进城管执法体制改革各项工作，切实提升人民群众的获得感、安全感、满意度。 市委常委、市政府党组成员王琰君参加会议。(洛阳日报记者 李东慧)