洛阳各县（市）区将实现“大城管”管理

昨日，记者从全市城市管理执法体制改革推进会上获悉，我市将推进城市管理体制改革落地见效，切实增强人民群众的获得感、安全感、满意度。各县(市)区也将按要求加快落实机制、人员、装备及职能整合，全面实现住房和城乡建设领域行政处罚权的集中行使。

11月16日，市城市管理局(市城市综合执法局)正式挂牌，标志着我市城市管理和综合执法工作进入“大城管”时代。城市管理的职责，包括市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等。在与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域，我市将重点推行综合执法。

为加强城管体制调整改革，我市公布的九大体系60个重大专项中明确，在公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面，推行集中行使行政处罚权的综合执法，建立覆盖“一中心六组团”的数字化联网城市管理平台。到2020年，全市城市管理法规和标准体系基本完善，执法体制基本理顺，机构和队伍建设明显加强，现代城市治理体系初步形成。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 王晓峰）