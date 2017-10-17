洛阳市委联合督查组到市交通运输局详细了解重点民生实事落实情况

党的十九大报告指出，实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，促进农村一二三产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。11日，市委联合督查组到市交通运输局详细了解重点民生实事落实情况。

“现在家门口有了新路，骑摩托车20分钟就能到镇上，孩子上学不受罪了。”宜阳县香鹿山镇砖古窑村村民陈占群说，他的儿子在镇里的初中上学，之前的路窄且坑洼不平，骑摩托车送孩子前后得花费40多分钟，还很不安全。

陈占群口中的“新路”是指刚建成1个多月的香鹿山镇北环线村道。这条路全长18公里，途经17个村，大大畅通了香鹿山镇前往新安县、高新区的通道。

种西瓜是砖古窑村村民收入的主要来源，陈占群每年都要种4亩左右西瓜，收入1.5万元。“今后到高新区卖西瓜个把小时就到了，再不必起早贪黑绕远路，雨天也不耽误。”陈占群说。

“等明年村里的光伏电站建成后，我们安装一些太阳能路灯，村民的出行就更便利了。”砖古窑村村委会主任郑小海盘算着。

要致富，先修路。洛宁县小界乡上村岭南组地处偏僻山区，经济基础薄弱，道路建设一直是村民盼望的大事。今年，洛宁县财政统筹整合资金修建了一条1.38公里的通村公路，途经岭南，实现了村民们的夙愿。

“家门口这条路修好了，出门方便不说，运送烟叶也方便。”岭南组村民韦显武说，以前逢雨天土路难行，村民很少出远门。每年六七月，自己每趟背40公斤的烟叶，走1公里多的土路到水泥路上，然后租用一辆手扶拖拉机将烟叶运到烟站。“我也有手扶拖拉机，可那条土路坡陡开不上去，烟叶存放时间长品质就会下降，不租别人的有啥办法？”他无奈地说。

“这条路可帮了我们的大忙！”岭南组村民韦显英说，路开建他就买了一辆三轮摩托车，打算明年多种20亩烟叶。

市交通运输局局长李松民表示，该局根据农村公路项目督导情况和存在问题，每半月进行综合评分和全市排名，将进展情况及排名通报至有关县(市)区政府主要领导，并对进展缓慢项目进行约谈，目前承办的农村公路新建、改建任务已经完成。下一步，该局将做好明年农村公路建设计划的各项前期工作，为项目早日开工提前打好基础。（洛阳日报记者 姜明明）

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市交通运输局重点民生实事落实情况

2017年，市交通运输局具体承办重点民生实事1项，截至目前，已按时间节点完成。

●新建、改建农村公路600公里、桥梁2800延米。

截至目前，已完成投资5.5亿元，新建、改建农村公路626公里，新建桥梁2852延米。其中，偃师市完成农村公路43公里、桥梁100延米，孟津县完成农村公路17公里，新安县完成农村公路11公里，宜阳县完成农村公路68公里、桥梁885延米，栾川县完成农村公路82公里、桥梁295延米，嵩县完成农村公路105公里、桥梁692延米，汝阳县完成农村公路125公里、桥梁401延米，伊川县完成农村公路35公里、桥梁415延米，洛宁县完成农村公路125公里、桥梁23延米，城市区完成农村公路15公里、桥梁42延米。(市委督查室 市政府督查室)