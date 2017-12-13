高速路上粮食散落一公里多长 忙坏民警和养护人员

昨日，记者从洛阳高速交警大队了解到：11日晚，二广高速关林站至白马寺站段，有货车运载的玉米粒发生散落，散落距离有一公里多，给过往车辆带来安全隐患，他们和高速养护人员连夜忙活了两个多小时才让道路恢复畅通。

“11日晚8点半，我们陆续接到司机反映，在二广高速关林站到白马寺站一段的东半幅路面，散落有好多玉米粒，有些人是在行驶中突然发现的，急忙刹车后险些发生事故。”洛阳高速交警大队民警说，事发突然，不赶紧处理很可能引发事故。

随后，民警赶往现场，发现路面散落的玉米粒有一公里多长，虽然量不是很大，但行车道上和应急车道上都有。“我们设置了警示锥，现场疏导来往车辆，还联系了高速养护人员前来打扫。”民警说，6名高速养护人员从晚9点开始，一直打扫到晚上11点半，才把路面彻底打扫干净，道路随后恢复畅通。

“天太冷了，还刮着风，不少员工冻得直搓手。”民警说，万幸的是，因为清扫及时，并未酿成事故，但因为天色太暗，他们尚未从监控上找到相关车辆。目前，民警还在进一步调查中。（洛阳晚报记者 王博东 通讯员 李旋）