洛阳一女子电动车被盗 “扫街”13天把车找回

昨日，重庆路派出所民警给记者说了一件事儿：一名女士的电动车停在路边后被盗，她儿子放学时恰好看到偷车贼，便跟踪对方到武汉路附近。随后，这名女士只要有时间就到武汉路附近寻找，终于在失窃后第13天找回电动车。

市民陈红(化名)在涧西区谷水西附近住，每天，她要骑电动车到中州西路的公交站，再坐公交车到西工区上班。

11月25日早晨，她像往常一样把电动车停到公交站附近的人行道上，接着乘公交车上班。当天19时许，陈红在回家路上接到上初中的儿子打来的电话，他说自己在武汉路上看到一名陌生男子骑的电动车和陈红的电动车很像。

“儿子给我打电话时，他正一路小跑跟在那名陌生男子后面，让我赶紧去看看电动车是不是丢了。”陈红说，她赶到停车地点后发现，电动车真的不见了。遗憾的是，她儿子追到香港城小区附近时，把那名男子跟丢了。

“丢车后，我特别生气，心想一定要把车找回来。”陈红说，随后十几天里，她一有时间就到武汉路附近“扫街”。7日下午，她在武汉路附近的一个修车铺门口发现，一辆电动车和自己被盗的那辆很像，就用随身携带的钥匙试了试，而后确认就是自己丢的那辆，不过车上的电瓶已经不见了。

修车铺老板说，这辆车是一名女士几天前以低价卖给自己的，当时就没有电瓶。随后，陈红拨打110，等重庆路派出所民警到场登记确认后，她把车推走。（洛阳晚报首席记者 牛鹏远 通讯员 任浩）