11日，市委常委、市纪委书记赵会生主持召开市纪委常委会议，集中学习习近平总书记就新华社一篇《形式主义、官僚主义新表现值得警惕》的文章作出的“纠正‘四风’不能止步，作风建设永远在路上”的重要指示精神，学习习近平总书记署名文章《弘扬“红船精神”走在时代前列》。

赵会生指出，习近平总书记的指示一针见血、切中时弊，要切实从领导干部做起，认真查找“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义的新表现；要紧盯元旦、春节等时间节点，从小事抓起，坚决防止不良风气反弹回潮。“红船精神”是中国革命精神之源，是党的先进性之源，是指引我们不断前进的强大思想武器，要真正把握其精神内涵、时代意义。

赵会生强调，要把学习习近平总书记重要指示、弘扬“红船精神”与学习贯彻党的十九大精神结合起来，在实践中落实习近平总书记的重要指示、行动中体现“红船精神”、工作中全面贯彻党的十九大决策部署，一心为党，勇于担当，严于律己，打造执纪铁军，推进全面从严治党向纵深发展。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）