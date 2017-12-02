洛阳市学习贯彻党的十九大精神专题研讨班暨县处级主要领导干部党的十九大精神轮训班综述

新时代呼唤新作为，新使命开启新征程。

聚焦学习贯彻党的十九大精神，把握新时代新思想新任务新要求，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践……12月8日至12日，全市学习贯彻党的十九大精神专题研讨班暨县处级主要领导干部党的十九大精神轮训班在市委党校举行。

这是市委强化“四个意识”、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威的重要举措，是推动领导干部用新的伟大思想引领新征程、奋力谱写新时代洛阳发展新篇章的具体行动。

学员们以观看视频录像的形式认真聆听了省委书记、省人大常委会主任谢伏瞻和省委副书记、省长陈润儿分别在全省学习贯彻党的十九大精神专题研讨班暨市厅级主要领导干部党的十九大精神轮训班上作的专题辅导报告。省委常委、市委书记李亚作开班动员，并作题为《用新的伟大思想引领新征程奋力谱写新时代洛阳发展新篇章》的专题辅导报告。市委副书记、市长刘宛康及三位知名专家学者分别作专题辅导报告。

5天时间里，学员们全面系统深入地学习党的十九大报告及习近平总书记一系列重要论述，认真聆听专题辅导报告，热烈交流讨论学习心得和体会。大家一致表示，通过学习，进一步统一了思想、凝聚了共识，对推动党的十九大精神在洛阳落地生根信心更足、办法更多了。

学深悟透 凝聚共识

这是一次高规格的集中培训，也是一次强有力的部署动员。

“党的十九大的最大历史性贡献，就是把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为党必须长期坚持的指导思想，回答了新时代坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大问题，是党和国家事业的总设计、总定向、总指引。进行党的十九大精神学习研讨，必须按照‘学懂、弄通、做实’的要求，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。”李亚在开班式上的讲话，为全市领导干部指明了学习方向。

刘宛康从为什么要坚持走中国特色社会主义道路、为什么要坚持和加强中国共产党的领导、为什么必须坚决维护习近平总书记党的领袖和核心地位、为什么习近平新时代中国特色社会主义思想是我们党必须长期坚持的指导思想等方面，对党的十九大精神进行了深入阐释。

中直机关党的十九大精神宣讲团成员、中国社科院马克思主义研究院副院长金民卿，省社科院原副院长刘道兴，省委党的十九大精神宣讲团成员、省委党校科社教研部主任田宪臣分别从不同角度对党的十九大精神进行了解读。

既有权威解读，又有动员部署；既有历史纵深，又有时代特色；既有形势分析，又有任务要求。经过系统培训，大家进一步理解和掌握了党的十九大精神的政治意义、历史意义、理论意义、实践意义。

武装头脑 强化担当

使命引领未来，使命呼唤担当。

学习宣传贯彻好党的十九大精神，是当前和今后一个时期的首要政治任务。我市开展学习贯彻党的十九大精神集中轮训，就是要以领导干部的思想到位，带动全市学习贯彻走向深入。

此次研讨班培训日程安排极为紧密。

5天时间，5场专题辅导报告，观看2场录像，3场分组讨论，1次交流总结会。在密集培训中，学员们以高度的政治自觉对待学习研讨，对党的十九大精神的认识不断深化。

在内容安排上，研讨班突出了党的十九大报告、党章、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，还注重联系洛阳发展实际，立足国家和省赋予洛阳发展新的战略定位，进行了系统而深入的讲授。

聆听报告、认真思考、深入讨论……在有限且宝贵的学习时间里，学员们严格遵守学习培训各项制度，深研细读、心无旁骛，把全部精力都投入到学习贯彻党的十九大精神的重大课题上来。大家一致认为，通过培训武装了头脑，锤炼了党性，振奋了精神，对党的十九大精神的理解更加系统和深入，进一步强化了助力洛阳发展的责任担当。

“此次培训为我们提供了一次难得的深化认识、提升能力的机会，打造了一个共同交流、相互促进的平台。”市纪委副书记、市委巡察办主任温清说，学习贯彻党的十九大精神，就要用新思想、新谋划、新部署来武装头脑、推动改革、促进发展。

学以致用 引领发展

推进伟大事业、实现伟大梦想，需要凝心聚力的磅礴力量。

当前，重大战略机遇叠加，为洛阳发展注入了新动力。

如何让党的十九大精神在洛阳落地生根，形成生动实践？5天的培训告一段落，学员们给出了自己的见解。

“学习贯彻党的十九大精神，根本是‘做实’，干在实处、走在前列。”涧西区委书记贺敏说，要坚决完成年度目标任务，加快推进科技创新，全面回应民生期盼，保障社会大局和谐稳定，全面加强党的建设，努力为全市发展大局作出更大贡献。

洛阳城投集团党委书记、董事长周宏伟表示，要发挥城投的投融资优势，坚持以人民为中心的发展理念，多渠道多模式落实好民生实事，提升城市基础设施和基础能力，为我市调结构、转动能、创优势、补短板提供强有力的融资支撑和服务。

嵩县、洛宁、汝阳、宜阳、栾川等地的相关负责同志在交流讨论时，也纷纷聚焦脱贫攻坚、生态保护等谈体会，表示要抢抓乡村振兴战略机遇，坚持农业农村优先发展，坚决打赢脱贫攻坚战，向人民交上一份满意答卷。

使命在肩，初心如磐。研讨班一结束，学员们立刻奔赴各自岗位，大家一致表示，要带头当好宣传者、推动者、实践者，把党的十九大精神传达到每个基层党组织、每名党员，让大家真正“学懂、弄通、做实”，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，为决胜全面建成小康社会、开启新时代洛阳全面建设社会主义现代化新征程提供坚强保障。（洛阳日报记者 李东慧）