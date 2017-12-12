以首创精神激发生机活力—— 一论在新时代新实践中继承和弘扬“红船精神”

洛平

红船劈波行，精神聚人心。

11日，省委常委、市委书记李亚主持召开市委常委会议，学习习近平总书记署名文章《弘扬“红船精神”走在时代前列》，研究部署我市学习宣传贯彻工作。李亚指出，奋力决胜全面建成小康社会、开启新时代洛阳全面建设社会主义现代化新征程、谱写让中原更加出彩的洛阳篇章，必须在新的实践中继承和弘扬“红船精神”。

“当年的那条小船，一不小心开成航母了”——党的十九大期间，网友自豪的话语，道出了人民对党的情谊，也道出了对复兴伟业的期盼与自信。党的十九大闭幕仅一周，习近平总书记就带领新一届中共中央政治局常委，瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船，重申中国革命精神之源“红船精神”，强调要结合时代特点大力弘扬“红船精神”，让“红船精神”永放光芒。

“小小红船承载千钧，播下了中国革命的火种，开启了中国共产党的跨世纪航程。”回望90多年峥嵘岁月，我们党从弱小到强大，从九死一生到蓬勃兴旺，从只有50多名党员到拥有8900多万党员的世界第一大党，从站起来、富起来到强起来，当年承载民族希望的小小红船，已经成为承载13亿多中国人民希望的“复兴号”巨轮，而“红船精神”所承载的首创精神、奋斗精神、奉献精神，是激励我们党顽强奋斗、不断发展壮大的精神动力，是我们党立党兴党、执政兴国的宝贵精神财富，也是新时代坚持和发展中国特色社会主义的强大精神支撑。

2005年6月21日，时任浙江省委书记的习近平同志在《光明日报》发表文章《弘扬“红船精神”走在时代前列》，首次提出并阐释了“红船精神”，将“开天辟地、敢为人先的首创精神”置于三个深刻内涵之首。首创精神为何如此重要？这是因为，马克思主义的生命力在于创造力，我们党就是在不断创造历史的过程中，完成了马克思主义的中国化、时代化、大众化。在社会发展的进程中，我们不能因循守旧、刻舟求剑，必须勇立潮头、敢为人先，以创新的精神永葆党的生机和活力。面对新挑战、新机遇和新形势、新任务，我们要坚持和发扬“红船精神”，有敢于突破前人的勇气和智慧，自觉克服安于现状、不思进取的思想观念，坚持用创新的理论成果武装头脑，用创新的思想观念谋划工作，与时俱进，开拓创新，不断推进中国特色社会主义伟大事业。

犹记“一五”时期，一批共和国长子企业在洛阳拔地而起，一举奠定了洛阳在国家经济版图中的地位，这，离不开首创精神；“十三五”以来，神舟飞天、嫦娥探月、蛟龙入水、高铁飞驰等“中国奇迹”中频频出现“洛阳元素”，这，离不开首创精神。在砥砺奋进中与祖国一同成长，洛阳的发展轨迹不断烙上“红船精神”与时代结合的印记，见证着首创精神移山填海、改天换地的伟力。

我们是历史创造的一代，也是创造历史的一代。今天，我们重温首创精神，就是要激活这一精神所蕴含的丰富宝藏，让其在新时代继续开花结果。站在新的历史方位，洛阳要把现代化建设蓝图变成现实，必须继承和弘扬首创精神，敢闯敢试、改革创新，闯出一片新天地，创出美好新未来——

我们要勇于探索，用创新的思想观念谋划工作、推进工作；要动真碰硬，一方面要敢当改革的探路者，用足用好国家、省各项试点政策，加快推进我市各项重大改革举措落地，把改革的轮子转得更快一些，把创新的动力调得更足一些，另一方面要把改革的尖刀插向问题突出的重要领域、关键环节、重大项目，对改革各项任务紧抓不放、一改到底；要把握规律，积极研究新情况，善于找准找对工作的方向和着力点，使各项工作符合客观规律、符合群众意愿，上接天线、下接地气。

“秀水泱泱，红船依旧；时代变迁，精神永恒。”谁能想到，一条小船摆渡了山河破碎的中国，开启了中国共产党的精神和意志的伟大远航。全球再没有第二条船，能像南湖红船一样见证世界第一大党的不变初心，领航世界人口最多的民族迈向伟大复兴。

“沿着南湖红船开辟的革命航道奋勇前进”，洛阳要把继承和弘扬“红船精神”同深化十九大精神学习宣传贯彻结合起来，在新征程中谱写更加出彩的篇章！