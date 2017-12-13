在宜阳县白杨镇高头村文化大舞台上，文艺宣传队表演得十分投入

文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族的伟大复兴。

党的十九大报告指出：“满足人民过上美好生活的新期待，必须提供丰富的精神食粮。”“完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动。”近年，我市开展一系列丰富多彩的文化惠民活动，促进了城乡居民文化素养不断提高，文化自信不断增强。

近日，记者在高新区徐家营办事处北方社区看到：书画室内社区文化义工正教居民练习书法，隔壁的舞蹈室内，居民周洪英正带领居民排演宣传党的十九大精神文艺节目。“如今生活条件好了，大家最期盼的就是精神文化生活的丰富，社区开办种类丰富的学习班，社区居民免费学，年轻时的爱好都拾起来了。”周洪英笑着说。

如今，环境优美、温馨静谧的洛阳城市会客厅图书馆成为市民休闲阅读的好去处。馆内有10万余册藏书，涵盖民俗文化、古代建筑、文化遗址、历史名人等各个方面，还设有洛阳主题阅读展柜，方便人们取阅。

11月10日，“洛阳市文化消费信息平台”正式上线，洛阳市民可通过在此平台上注册、签到、评价、分享等获得相应的奖励积分，兑换相应数额的文化惠民电子消费券，使用该消费券在我市文化消费联盟企业商家内消费，将获得相应的补贴优惠……

不仅是在城市区，更多的文化惠民工程也在农村地区遍地开花。

近日，宜阳县白杨镇高头村文化大舞台上锣鼓声声，村里文艺宣传队的精彩演出吸引不少群众观看。目前，该县88个贫困村的综合文化服务中心已建成投用，在宣传党的惠民政策、活跃基层群众文化生活中发挥着重要作用。

在孟津育才实验学校操场上，学生们正在观看由孟津县曲剧团带来的精彩戏曲。根据《洛阳市“戏曲进校园”活动工作方案》，我市将按照“一年试点、两年推广、三年普及”的思路，大力开展“戏曲进校园”活动，力争3年内实现全市所有在校学生每年免费欣赏到一场优秀戏曲演出的目标。

如今，我市正在国家公共文化服务体系示范区创建成功的基础上，进一步推进文化惠民工程，让更多普通百姓成为文化惠民的受益者。（洛阳日报记者 梅占国 鲁博 潘郁 常世峰 通讯员 田义伟 高德权 文/图）