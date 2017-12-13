洛阳警方开展冬防严打行动

近日，吉利区公安局大庆路派出所经过周密侦查，成功破获一起盗窃案，抓获嫌疑人一名，为我市警方冬防严打专项行动再添佳绩。

近日，吉利区公安局大庆路派出所经过周密侦查，成功破获一起盗窃案，抓获嫌疑人一名，为我市警方冬防严打专项行动再添佳绩。 为进一步巩固维护岁末年初社会治安大局持续稳定，我市警方在全市开展冬防严打行动。其间，全市公安机关将根据冬季发案规律，组织开展集群战役，重点打击群众反映较多的绺窃犯罪、盗窃三车犯罪等街面多发性侵财犯罪，实现全市多发性侵财警情同比、环比“双下降”。 此外，我市警方将不断健全社会治安防控网络，严厉打击涉危涉爆违法犯罪活动、黄赌毒违法犯罪活动、食药领域违法犯罪活动等；严格整治公共复杂场所、城中村和城乡接合部及宾旅馆、沿街“五小”门店；按照“可疑人、可疑物、可疑车辆”有人盘查的要求，通过使用移动警务查询终端，对在逃人员、涉毒人员重点查控，对违法犯罪、重点人员等进行认真比对，最大限度通过现场发现和抓获犯罪嫌疑人，最大限度地挤压违法犯罪空间，不断增强人民群众安全感。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 程昊）