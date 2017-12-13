第五届河南洛阳名特优农产品（上海）展销周在上海闭幕

昨日，为期5天的第五届河南洛阳名特优农产品(上海)展销周在上海闭幕。本届展销周，我市参展企业现场销售产品价值350万元，参展企业签订合同、达成合作意向金额共计约3.2亿元。

本届展销周，我市挑选了60余家知名农业企业、农民合作社等，携带名特优农产品、牡丹系列产品和特色工艺品共3大类13个系列400余种产品参与展销推介。与往年不同，今年参展企业呈现出品牌化、特色化和高端化特点，许多农产品脱去“土外衣”，借助更具特色的包装与营销，使知名度进一步提升。牡丹籽油、有机小米、山药粉等一批名特优农产品，赢得了上海市民及各地客商广泛好评。上海市食品安全工作联合会负责人表示，通过举办展销周，一大批洛阳农产品装进了上海市民的菜篮子，成为上海市民和企业了解洛阳的窗口。

本届展销周还特设了“扶贫展位”，免费为参展困难群众提供产品设计、包装、运输、布展等服务。市供销社有关负责人表示，将进一步借助展销周和电子商务等平台，为我市更多贫困地区的农产品打开销路，带动当地困难群众脱贫致富。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张怀良）