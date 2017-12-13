洛阳工匠“亮剑”阿联酋

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拆除过程中油罐可能再次爆炸，他却勇接这个“烫手山芋”——近日，央视中文国际频道在《华人世界》栏目“筑梦一带一路”系列报道中，讲述了中国石油天然气第一建设有限公司驻阿联酋阿布扎比项目经理刘振干的故事，让人印象深刻。

刘振干是我市新安县人，在阿联酋，他用自己的实际行动，诠释着中国工匠的精气神。

1 勇接“烫手山芋”为业主解难题

刘振干今年43岁，是新安县铁门镇厥山村人，长期在中国石油天然气第一建设有限公司驻阿联酋阿布扎比项目部工作。2015年，他被公司派往巴布油田负责项目改造工作。

在巴布油田改造项目中，有一个报废大油罐需要拆除，但没人敢接这个活。原来，这个油罐曾在3年前发生过爆炸事故并造成人员伤亡。之后，业主单位也找过多家拆除公司，但都被婉言谢绝了。

“油罐内还有残留可燃物，大家都担心拆除时再次发生爆炸。”刘振干说，虽然有危险，但并非没有办法解决这个问题，他接过了这个“烫手山芋”。

刚开始，刘振干采用“冷切割”的方法，用高压水枪切割油罐，这种方法不会产生火星，能避免油罐再次爆炸。

“冷切割”进展顺利，但也有它的弊端——效率不高。刘振干说，这样干下去，势必会耽误油田改造项目工期。

之后，刘振干采用“冷切割”办法把油罐罐顶切开，将罐内的可燃物清除，再采用效率较高的“火焰切割”法继续切罐。他的这个“土”办法，让困扰了业主3年的难题迎刃而解，而且让施工工期比原计划提前了1个月。

2 一年坐车路程可绕赤道数圈

除负责巴布油田改造项目外，刘振干还负责阿布扎比陆上石油公司曼德油田的开发工作。

刘振干平时住在阿布扎比，但这里距离巴布油田和曼德油田约500公里。路途虽远，但为了项目顺利推进，他不得不来回乘车。“我的大部分时间都是在车上度过的。”刘振干说，车就是他的办公室。

在车上，刘振干有时思考问题，有时用电话遥控指挥，从未耽误过项目建设进程。刘振干乘车经过的地方，多为一望无际的沙漠，有时手机根本没信号，但问题急需解决，他只能尽快赶路，很少休息。每天的奔波，曾让他一个月瘦下去5公斤。

曼德油田开发项目是阿布扎比陆上石油公司实现石油日产量从140万桶增至180万桶的重要工程之一，中国石油天然气第一建设有限公司的建设被认为是该公司不断培育市场信誉、持续展示中国石油工程建设能力和国际竞争力的重要体现。

刘振干说，一年下来，他坐车的路程可以绕赤道好几圈，“想想这是咱中国人建设的工程，就不觉得累了”。

3 施工现场的“包打听”

刘振干的建设团队雇了很多外国人，除阿联酋当地人外，还有埃及、印度、巴基斯坦、尼日利亚等国人员。由于语言不通，沟通起来存在较大障碍，甚至会影响项目建设。

有一次，在曼德油田开发项目施工现场，刘振干发现一名埃及工人没有正常开展作业，一问才知道，他在等待一名尼日利亚管理人员开出的作业票据，可是等了一天也不见音讯。

刘振干联系到这名尼日利亚管理人员得知，作业票据早已开出，但由于二人在沟通方面出了问题，才发生这样让人哭笑不得的事。

为了解决这些问题，刘振干把同声翻译设备每天都带在身上，哪里出现语言沟通问题，他就去及时解决。最多的时候，他一天处理过5起这样的事。

时间一长，大家有什么问题也都喜欢找刘振干，他也得了个“包打听”的绰号。不少人也在他的影响下慢慢掌握了不少岗位术语，工作效率大大提高。

“‘一带一路’建设给中国工程建设企业提供了广阔的市场空间，我们需要好好锻造施工管理能力，这样才能更好地与国际接轨。”刘振干说。（洛阳日报记者 李三旺 特约通讯员 刘功银）