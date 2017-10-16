洛阳燃煤散烧治理工作成效显著

记者昨日从市工商局获悉，由该局牵头，联合城管、公安、交通等部门共同开展的县(市)区、乡镇(街道)、村(社区)五级散煤流通集中检查30天专项行动正在进行，目前进展顺利。

此次行动自本月1日正式开始，截至目前已部署开展联合执法专项行动200余次，出动近1400人次，查处、堵截来自巩义、登封、济源、孟州、三门峡等方向入洛非法运煤车100余辆，散煤、洁净型煤200多吨。其中仅12月6日一天，全系统就出动执法人员1155人，共检查散煤市场主体27个；检查燃煤散烧设施设备拆改商户1170家，发现风险并拆改设施设备20台；检查各类运煤车55辆，查扣劣质散煤15.5吨，有效维护了我市洁净型煤市场运行环境，并有效减少了燃煤使用造成的大气污染。

自今年3月市燃煤散烧管控工作办公室成立以来，“以周保旬、以旬保月，以月保季，以季保年”的市散烧办督导考核工作已连续开展25周。截至目前，洛阳市域禁燃区外无照和禁燃区内全部158家散煤销售点、禁燃区外有照149家散煤销售点已全部取缔、改建或关闭到位，未死灰复燃或新增一家散煤销售点。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 邵雅慧 彭丽玫）