“楼梯扶手锈蚀严重 残疾居民出行不便”续：楼梯扶手已被加固

李先生扶着加固过的楼梯扶手上楼

11日16时，老城区洛浦办事处岳村社区岳荣小区的残疾居民李先生致电本报记者称，岳村社区相关负责人已派人将锈蚀严重的楼梯扶手进行加固，他上下楼时可以安心地扶着楼梯扶手了。昨日9时，《洛阳晚报》记者在岳荣小区看到，得到加固的楼梯扶手很牢固。

11月29日，接到李先生的电话后，记者来到李先生所住的岳荣小区1号楼1单元3楼查看，发现这里的楼梯扶手上部为木质，下部为薄钢管，木质部位的红色油漆已脱落不少，钢管表面锈迹斑斑。因病致残的李先生上下楼需要扶着楼梯扶手，可人靠上去，楼梯扶手晃动幅度比较大，让人担心。12月1日，本报刊发了《楼梯扶手锈蚀严重残疾居民出行不便》一文，讲述了李先生的烦恼。

当日，岳村社区居委会副主任窦中合告诉记者，他们已了解到李先生出行不便的情况，将尽快安排人员对岳荣小区的楼梯扶手进行加固。

12月4日，记者再次联系岳村社区居委会得知，维修人员已确定，待忙完其他小区的维修工作后即前往岳荣小区。

11日下午，李先生打电话告诉记者，岳村社区居委会派的维修人员对楼梯扶手进行了加固。李先生扶着楼梯扶手上下楼，楼梯扶手不再摇摇晃晃，他觉得很满意。

“谢谢晚报的关心，以后我上下楼安全了！”李先生说，他也非常感谢岳村社区居委会。（洛阳晚报记者 余子愚 文/图）