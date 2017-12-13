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自创区研讨引发“头脑风暴”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-13 08:14

　　“党的十九大报告提出，加快建设创新型国家。通过这次研讨，我对什么是自创区，如何依托自创区为建设创新型国家添动力有了更深刻认识！”日前，为期3天的洛阳国家自主创新示范区建设专题研讨班结束后，研讨班学员、洛阳国家大学科技园产业发展部经理许小峰意犹未尽地说。

　　这次研讨班是党的十九大召开之后，市自创办首次联合市委组织部、市委党校举办的大型研讨会，共有来自我市各县(市)区政府、相关委局、高校、科研院所、创新龙头企业、新型研发机构、孵化器、众创空间等的129名学员参加，授课嘉宾包括北京市长城企业战略研究所所长王德禄、中国高新技术产业导报社常务副社长王梅、北京中关村人才特区办主任张文琼等行业权威人士。

　　“这样的研讨班在整个郑洛新自主创新示范区都是首次举办，授课专家层次高，就是为了让更多基层工作人员了解党的十九大精神，加快创新驱动发展战略深入实施。”市科技局局长、市自创办主任王进说。

　　在研讨班中，大家畅所欲言，纷纷为建好自创区建言献策，成功引发贯彻落实十九大精神的“头脑风暴”——

　　“建设自创区，必须形成创新龙头企业带动、高新技术企业助推、科技型中小企业快速发展的企业集群。”

　　“作为老工业基地的洛阳，在实现新旧动能转换过程中，应当继续引进建设一批拥有行业领先技术的新型研发机构。”

　　“洛阳应当充分释放国家小微企业创业创新基地城市示范的政策红利，并将其转化为发展红利。”

　　…………

　　王进表示，下一步，市自创办将进一步深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，加快推进自创区建设，构建现代创新体系，为加快建设创新型国家作出新的更大贡献。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）
[ 责任编辑：席倩倩]
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