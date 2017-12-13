洛阳第四季度政府网站抽查结果出炉

近日，我市第四季度政府网站随机抽查结果出炉，共抽查了48个网站，合格率为91.7%。
为深入推进“互联网+政务服务”，提升政府网上服务能力，确保政府网站安全高效运转，我市今年出台了《洛阳市政府网站管理暂行规定》。根据规定，政府网站的建设、运行和管理应当遵循公开、便民、高效和安全原则，内容应当真实、准确、及时。另外，存在栏目空白、长期不更新、虚报网站内容、网上办事服务不力等问题的政府网站，负责人将被依规严肃处理。
从此次抽查结果看，被抽查的大部分政府网站建设水平明显提升，“僵尸”“睡眠”等现象大幅度减少，但仍存在网站更新不及时等老问题。此次抽查中有4个网站不合格，均因首页2周内未更新被单项否决。
根据规定，全市各级政府网站应完善常态化信息发布机制，定期对网站办事服务的信息准确性、功能实用性进行核验，服务事项取消、下放或办理条件发生变化的应及时调整更新相关信息。另外，我市将推进政府网站集约化建设，县级政府部门和乡镇、街道原则上不开设政府网站，依托县级政府门户网站开展政务公开，提供政务服务。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 申强）
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