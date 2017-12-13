洛阳推广国际贸易“单一窗口”标准版 实现“一窗办结”

昨日，《洛阳晚报》记者从市口岸办获悉，国际贸易“单一窗口”标准版已在我市全面推广，企业只需登录相关网站，即可一站式完成报关、报检。

市口岸办相关负责人介绍，国际贸易“单一窗口”标准版，是供企业免费使用的全国通关一体化平台，各监管部门通过平台统一整合，企业只需在系统“一次录入”，就可实现通关业务“一窗办结”。

“简单来说，就是所有的报关报检手续都提交到这一个窗口，然后系统分发给各部门办理，结果再从这个窗口反馈回来。企业报关人员不需要再往返于海关、检验检疫等各个部门，业务办理全程无纸化操作，且不受时间、地点限制。”上述负责人说，从今年6月开始，国际贸易“单一窗口”标准版在我市一些跨境电商企业进行试运行，提高通关效率的同时，也降低了企业成本，目前申报业务量已有6万余单。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 郭新峰）