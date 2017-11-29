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自贸区洛阳片区试行企业投资项目承诺制
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-13 08:15

　　近日，洛阳国家大学科技园一名工作人员来到河南自贸区洛阳片区管委会，递交了园区第三期项目的投资项目承诺书和相关资料。工作人员告诉他，洛阳片区管委会将组织规划、人防、消防等部门开展联合审查，如果审查顺利通过，项目当月即可正式开工！

　　当月递交材料，当月开工，这在以前是不可想象的。按照以往经验，项目审批少说得几个月时间。洛阳片区审批速度的加快，正是企业投资项目承诺制改革的直接效果。

　　日前，我市正式下发文件明确提出，凡是在洛阳片区范围内已取得用地的市政基础设施、社会事业、工业和现代物流等备案类企业投资项目，将试行企业投资项目承诺制。

　　所谓企业投资项目承诺制，是指企业按照行政机关制定的企业投资项目承诺书，以书面形式承诺其将按照相关法律法规、政策文件和标准规定建设。经联合审查后，企业可自主组织实施项目建设。除法律有明确规定外，相关行政许可事项在项目投产前完成即可，实现“先诺后审、边建边批”。政府部门将强化事中事后监管，并对违反承诺的行为进行惩戒。

　　“项目审批手续比较严格、烦琐，一般企业都需要预留几个月的时间专门跑这些手续。”洛阳片区管委会行政审批局负责人程欢表示，实施企业投资项目承诺制后，企业在取得合法用地许可后，就可按照标准如实填报企业投资项目承诺书。随后，洛阳片区行政审批局将组织相关单位进行集中服务和联合审查。联合审查通过后，企业就可自主组织项目建设。

　　经测算，实施企业投资项目承诺制后，企业申请资料由153项减少到26项，精简幅度超过83%；原审批服务事项17项，现审批服务事项2项，精简幅度在88%以上。

　　“先诺后审、边建边批”极大地减轻了企业的负担，提高了审批效率，项目开工有望大步提速。在项目实施过程中，洛阳片区管委会将强化事中事后监管，组织相关部门对投资项目进行定期或不定期检查，重点监管企业是否严格按承诺的标准组织施工，发现问题及时纠正。在监管过程中，对检查不合格的项目，洛阳片区管委会将组织相关职能部门依照相关法律法规作出限期整改、全面整顿、停止施工、停止使用或者停产停业的处理，并按照有关规定进行处罚、公示。

　　目前，卓阳耀滨科技园、清华启迪科技园、泰盟机械新型铝材料等9个项目成为洛阳片区首批试行企业投资项目承诺制的项目。“我们将边实施边总结经验，进一步加快政府职能转变步伐，创新企业投资项目行政审批工作机制，缩短投资项目落地时限，切实提升投资项目审批服务效率和水平。”程欢表示。

　　洛阳片区企业投资项目

　　承诺制办事流程

　　1企业填报承诺书

　　2企业自主开展前期工作

　　3开展集中服务与联合审查

　　洛阳片区行政审批局组织相关部门集中服务，对项目规划设计及施工图、环评、人防、消防等施工前的各项准备工作进行联合审查，由行政审批局出具审查意见。联合审查通过的项目，企业缴纳相关费用后可开工建设。（洛阳日报记者 孙小蕊）

　　4企业自主组织项目建设

　　企业按照承诺建设内容、标准自主组织项目建设，并按照要求上报项目进展情况。

　　5强化事中事后监管

　　洛阳片区综合监管局组织定期或不定期检查，重点监管企业是否严格按承诺标准组织施工，发现问题及时纠正。

　　6组织联合竣工验收

　　企业按要求提交验收报告，洛阳片区行政审批局及时组织联合竣工验收，出具联合验收意见，验收合格后项目投入使用，并办理不动产权证。

　　(小蕊整理)
[ 责任编辑：席倩倩]
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