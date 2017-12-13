洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市区新增一个爱心冬衣募集点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-13 08:28

　　洛报爱心帮扶中心2017年“暖冬公益行”冬衣募集活动自上周启动以来，得到众多爱心市民的支持，每天都有市民将衣物送往4个已经公布的冬衣募集点。截至昨日，4个冬衣募集点已募集到千余件冬衣。从即日起，市区新增一个冬衣募集点——位于涧西区的河南宁遥健康管理公司，市民可就近将衣物捐到这里。

　　这些冬衣将于本月底送往栾川县叫河镇东新科村，用于帮助那里的困难群众。东新科村位于栾川大山深处，全村有1792口人，仅建档立卡贫困户就有70户。驻村第一书记郜志明正根据村里的具体情况制定冬衣发放相关办法，以确保大家捐赠的冬衣发放到有需要的人手中。

　　我们在整理捐赠衣物的过程中，发现大部分衣物都有六七成新，清洗得非常干净，还有部分是新衣，但也有极少量的衣物未经清洗，这些没有清洗的衣物已经被挑了出来。

　　在此，我们提醒市民朋友：捐赠的冬衣一定要提前清洗干净，以棉衣、毛衣、毛裤和棉被为主，穿过的袜子和内衣不在捐赠范围内。

　　如果您捐赠的是新衣且数量较大，请拨打“暖冬”热线65156002、65156112告诉我们。

　　5个冬衣募集点

　　1.洛龙区：全息健康生活馆(量子科技生活馆)

　　地址：滨河南路与东方今典路交叉口，东方境界26号商业楼下110号商铺

　　联系人：韩女士

　　联系电话：13525239776

　　捐衣时间：9：00至17：30

　　乘车路线：乘坐28路、34路、68路和70路公交车可到

　　2.西工区：悦意生活凯旋体验店

　　地址：西工区凯旋西路34号院西边8号商铺

　　联系人：王先生

　　联系电话：60133803、

　　15937973008

　　捐衣时间：9：00至20：00

　　乘车路线：乘坐8路、17路、21路、26路和46路公交车到凯旋西路与纱厂南路交叉口下车

　　3.洛龙区：康城迈凯龙格力空调专卖店

　　地址：牡丹大道与望春门街交叉口康城尚座南楼1楼

　　联系人：王女士

　　联系电话：13663884627

　　捐衣时间：8：30至18：00

　　乘车路线：乘坐28路、39路、49路、62路和63路公交车可到

　　4.涧西区：洛阳黄太利德商贸有限公司

　　地址：延安路与丽新路交叉口，富地国际B座1楼大厅

　　联系人:刘女士

　　联系电话：13164391326

　　捐衣时间：8：00至11：30，14：00至18：00

　　乘车路线：乘坐9路、27路和99路公交车到延安路丽新路路口下车，或乘坐11路、17路、19路、50路、95路和103路公交车到景华路长春路路口下车

　　5.涧西区：河南宁遥健康管理公司

　　地址：九都路与丽新路交叉口往南100米路西

　　联系人：周女士

　　联系电话：18595502051

　　捐衣时间：9：00至18：00

　　乘车路线：乘坐28路、30路、82路公交车到九都路丽新路路口下车可到 （洛阳晚报记者 杨玉梅）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]冬天手脚干裂，这么做让你皮肤细腻又滑嫩
  • ·[健康]冬天“最厉害”绿叶菜：驱寒降脂、胃病克星！
  • ·[健康]7个饮食习惯易致癌，这里有10条防癌建议！
    		•
    跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
    跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
    跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
        12月10日，大型文博探索节目《国家宝藏》在央视播出了第二期节目，这档节目从月初开播以来就受到了广大观众...
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
  • ·零下30摄氏度 去蒙古看冬日“那达慕”
  • ·阿猫阿狗的幸福生活
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 即日起，洛阳市对这些企业实施停电措施
  • 李亚在暗访督导脱贫攻坚工作时强调：...
  • 限行车辆载人看病被拦 洛阳交警这一举...
  • 洛阳市除雪物资提前准备 人员24小时待命
  • 洛阳一女子电动车被盗 “扫街”13天把...
  • 今天洛阳阴天转小雪 南部山区有中雪
  • 国家公祭日 洛阳大学生举行悼念活动
  • 伊川农民俞建立的创业梦
  • 洛阳多层住宅加装电梯试点工作展开
  • 洛阳工匠“亮剑”阿联酋
    		•
    百姓呼声
    渑栾高速项目预计在本月底举行开工动员会
    新安--五头--洛阳的客车营运手续正在审批
    精彩图片
    国家公祭日 洛阳大学生...
    洛阳制鼓陈家：传承千...
    考研进入倒计时！高校...
    洛阳：文化惠民润民心
    精彩热帖

    吐槽 暖气工程进度慢

    伊河美景如画

    冬之恋

    婚纱 冬日夜拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605