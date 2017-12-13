洛阳市区新增一个爱心冬衣募集点

洛报爱心帮扶中心2017年“暖冬公益行”冬衣募集活动自上周启动以来，得到众多爱心市民的支持，每天都有市民将衣物送往4个已经公布的冬衣募集点。截至昨日，4个冬衣募集点已募集到千余件冬衣。从即日起，市区新增一个冬衣募集点——位于涧西区的河南宁遥健康管理公司，市民可就近将衣物捐到这里。

这些冬衣将于本月底送往栾川县叫河镇东新科村，用于帮助那里的困难群众。东新科村位于栾川大山深处，全村有1792口人，仅建档立卡贫困户就有70户。驻村第一书记郜志明正根据村里的具体情况制定冬衣发放相关办法，以确保大家捐赠的冬衣发放到有需要的人手中。

我们在整理捐赠衣物的过程中，发现大部分衣物都有六七成新，清洗得非常干净，还有部分是新衣，但也有极少量的衣物未经清洗，这些没有清洗的衣物已经被挑了出来。

在此，我们提醒市民朋友：捐赠的冬衣一定要提前清洗干净，以棉衣、毛衣、毛裤和棉被为主，穿过的袜子和内衣不在捐赠范围内。

如果您捐赠的是新衣且数量较大，请拨打“暖冬”热线65156002、65156112告诉我们。

5个冬衣募集点

1.洛龙区：全息健康生活馆(量子科技生活馆)

地址：滨河南路与东方今典路交叉口，东方境界26号商业楼下110号商铺

联系人：韩女士

联系电话：13525239776

捐衣时间：9：00至17：30

乘车路线：乘坐28路、34路、68路和70路公交车可到

2.西工区：悦意生活凯旋体验店

地址：西工区凯旋西路34号院西边8号商铺

联系人：王先生

联系电话：60133803、

15937973008

捐衣时间：9：00至20：00

乘车路线：乘坐8路、17路、21路、26路和46路公交车到凯旋西路与纱厂南路交叉口下车

3.洛龙区：康城迈凯龙格力空调专卖店

地址：牡丹大道与望春门街交叉口康城尚座南楼1楼

联系人：王女士

联系电话：13663884627

捐衣时间：8：30至18：00

乘车路线：乘坐28路、39路、49路、62路和63路公交车可到

4.涧西区：洛阳黄太利德商贸有限公司

地址：延安路与丽新路交叉口，富地国际B座1楼大厅

联系人:刘女士

联系电话：13164391326

捐衣时间：8：00至11：30，14：00至18：00

乘车路线：乘坐9路、27路和99路公交车到延安路丽新路路口下车，或乘坐11路、17路、19路、50路、95路和103路公交车到景华路长春路路口下车

5.涧西区：河南宁遥健康管理公司

地址：九都路与丽新路交叉口往南100米路西

联系人：周女士

联系电话：18595502051

捐衣时间：9：00至18：00

乘车路线：乘坐28路、30路、82路公交车到九都路丽新路路口下车可到 （洛阳晚报记者 杨玉梅）