今天洛阳阴天转小雪 南部山区有中雪

昨天，雨雪未到，降温先行，我市气温一直在0℃上下徘徊，街头的行人穿着厚厚的棉服，戴着帽子、围巾、手套，可谓“全副武装”。

我们已经挨了一天冻，雨雪今天能否如期而至？中央气象台预计：从今天至15日，中东部地区将出现一次弱雨雪天气过程，其中西北地区东部、华北大部、黄淮及东北地区东部等地的部分地区有小雪或雨夹雪，局地有中到大雪。

预报中提到的是“弱雨雪”，看来想看到漫天飞舞的雪花并不容易。中国气象频道气象分析师信欣称：“结合形势分析，降雪难易程度对照篮球比赛，太原和呼和浩特是‘无人盯防三步上篮’，郑州和石家庄是‘罚篮’，西安和天津是‘空位投三分’，北京是‘最后一秒叫暂停，发球出来拿球就投三分’。”

具体到我省来说，降雪的形势比较乐观。省气象台预计：从今天开始，受偏南气流及切变线的影响，我省大部分地区迎来雨雪天气，包括我市在内的多地将出现小雪或雨夹雪，其中三门峡、洛阳、南阳西部的部分地区有中雪，其他地区有零星小雪。

明天白天，这场雨雪趋于结束，不过，从明天夜里开始，另一股西南气流将再次把我省带入雨雪模式，明天夜里全省阴天，沿黄及其以南大部分地区有小雨雪。

市气象台预计：今天阴天转小雪，南部山区有中雪，偏东风3级左右，气温-4℃到3℃；明天阴天有小雪，南部山区有中雪，偏东风2级到3级，气温-4℃到1℃。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）