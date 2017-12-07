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工商银行洛阳分行全面启动“工迎新春”主题活动 持续提升金融服务品质
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-12 17:33

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　　近日，工商银行洛阳分行正式启动“工迎新春”主题活动，安排部署服务提升工作，切实提高金融服务品质和金融供给能力，全力满足全市广大人民金融需求。

　　该行持续提升渠道服务能力，加快渠道规划和升级改造步伐，强化队伍力量，提升综合服务能力。同时，扎实推进互联网金融工作，充分发挥线上渠道覆盖范围广、传播速度快的优势，运用图文并茂、形式活泼的H5、互动小游戏、海报、电子显示屏、自助渠道等客户喜闻乐见的宣传形式，提升服务温度和客户服务体验，以优质服务展现大行履行社会责任风范。

　　与此同时，针对春节期间居民理财需求攀升、消费需求集中迸发等特点，该行紧紧围绕“工迎新春”主题活动，提前安排部署服务工作，抓早抓好、抓紧抓实、抓深抓透，加强客户精细化服务，充分运用综合化金融服务手段，提升客户服务和营销能力。该行注重打造“综合素质高、外拓能力强”服务团队，指导团队深入客户、深入市场，重点以圣诞、元旦、春节、元宵“四节”为契机，提升服务能力和水准。

　　该行坚持线上线下相结合，网点内外相结合，既有远程维护、又有实地服务，以“效率高、体验佳、口碑好”为目标，持续做好客户服务工作，推动服务工作再上新台阶。（赵国良）
[ 责任编辑：史戎戎]
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