洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

王城公园2018年年票卡16日开始办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-12 15:59

　　洛阳网讯 今日，记者从王城公园获悉，为方便洛阳市民游园，王城公园继续推出年票卡业务，2018年年票卡将于本月16号接受办理。

　　·办理对象

　　洛阳市户籍人员(含县区)，非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作、学习、居住满一年以上人员。

　　·办理时间

　　12月16日至31日，每日8:00-12:00、13:30-17:00。

　　·使用期限

　　2018年1月1日至12月31日。

　　·使用范围

　　在王城公园及动物园规定开放时间段内，不限次数使用。

　　·办理程序

　　洛阳市户籍人员(含县区)办卡时，须持本人二代身份证原件、两寸免冠近期彩照一张；

　　非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作、学习、居住满一年以上人员，除了准备上述材料外，还须持暂住证或由派出所、街道办事处开具的证明。

　　·办卡费

　　用60元

　　·办理地点

　　王城公园正大门西侧售票处

　　·咨询电话：

　　0379-63263356

　　·注意事项

　　年票卡只限本人在日常开园时间使用，涂改、仿造、转借无效。(记者 郭瑛 通讯员 乔丽娜)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳市医保政策更完善 看病个人少花钱
  • ·[健康]六龄牙是什么、六龄齿会换吗、什么时候长？
  • ·[健康]7个饮食习惯易致癌，这里有10条防癌建议！
    		•
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
    老伴儿喊她疯婆子 在病房里也要跳舞
        王志凌今年65岁，成天可忙了，忙着跳舞、写诗、练毛笔字、吹笛子、拉二胡……她爱好广泛，动静结合，把自己...
  • ·我还能找回男人的尊严吗
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳至成都高铁票价出炉！二等座票价4...
  • 电子警察如何抓拍“车不让人”？高清...
  • 李亚主持召开市委常委会议 学习习近平...
  • 《洛阳市重污染天气应急预案》印发 红...
  • 苗圩带领调研组深入洛阳市调研指导定...
  • 计生药具免费发放机首次进驻洛阳高校
  • 新区至高新区跨洛河供热管网工程月底...
  • 偃师农民李小宏养殖“黑家伙”脱贫
  • 吉利张氏总祠（探寻河洛百座古建筑）
  • 微信里遇“真爱” 洛阳一女子被“男...
    		•
    百姓呼声
    市交通局：焦枝铁路桥计划2018年年底前通车
    洛阳尚未开展商贷转公积金贷款的相关业务
    精彩图片
    洛阳黄河湿地新增两个...
    “筑巢行动”让栾川县...
    偃师农民李小宏养殖“...
    吉利张氏总祠（探寻河...
    精彩热帖

    疑是珍珠洒洛河

    老墙

    洛阳老年大学模特队

    神垕古镇随拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605