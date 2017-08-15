王城公园2018年年票卡16日开始办理

今日，记者从王城公园获悉，为方便洛阳市民游园，王城公园继续推出年票卡业务，2018年年票卡将于本月16号接受办理。

洛阳网讯 今日，记者从王城公园获悉，为方便洛阳市民游园，王城公园继续推出年票卡业务，2018年年票卡将于本月16号接受办理。 ·办理对象 洛阳市户籍人员(含县区)，非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作、学习、居住满一年以上人员。 ·办理时间 12月16日至31日，每日8:00-12:00、13:30-17:00。 ·使用期限 2018年1月1日至12月31日。 ·使用范围 在王城公园及动物园规定开放时间段内，不限次数使用。 ·办理程序 洛阳市户籍人员(含县区)办卡时，须持本人二代身份证原件、两寸免冠近期彩照一张； 非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作、学习、居住满一年以上人员，除了准备上述材料外，还须持暂住证或由派出所、街道办事处开具的证明。 ·办卡费 用60元 ·办理地点 王城公园正大门西侧售票处 ·咨询电话： 0379-63263356 ·注意事项 年票卡只限本人在日常开园时间使用，涂改、仿造、转借无效。(记者 郭瑛 通讯员 乔丽娜)