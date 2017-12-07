2018年农村危房改造补助预算指标下达 洛阳获拨3400万元

洛阳网讯 近日，洛阳市财政局、洛阳市住房和城乡建设委员会联合下发《洛阳市财政局、洛阳市住房和城乡建设委员会关于提前下达2018年农村危房改造中央和省级补助预算指标的通知》(以下简称《通知》)。《通知》显示，中央财政提前下达我市2018年农村危房改造补助预算指标为2800万元，省级财政为600万元，共计3400万元。

其中，栾川县将获得中央财政2018年农村危房改造补助预算指标47.6万元，省级财政10.2万元；洛宁县分别获得406万元、87万元；孟津县分别获得140万元、30万元；汝阳县分别获得240.8万元、51.6万元；嵩县分别获得1400万元、300万元；新安县分别获得274.4万元、58.8万元；偃师市分别获得54.6万元、11.7万元；伊川县分别获得236.6万元、50.7万元。

《通知》要求，此次下达的中央财政及省级财政补助资金将用于低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户的危房改造，待2018年预算年度开始后，按程序拨付使用。各地要做好预算编制、指标安排等相关工作。分配给贫困县的资金一律采取“切块下达”，资金项目审批权限完全下放到县，不得指定具体项目或提出与脱贫攻坚无关的任务要求。(记者 郭瑛)