当时只道是寻常（河图洛影）

唐代邛(qióng)窑笔舔(摄于洛阳华夏文房文化博物馆)

人们对某个事物乃至某个人的认知，往往受限于它或他当时所处的位置。

譬如图片里的这个物件，若是摆在杂货铺里，它很可能被当成盛蘸料的小碟子；要是放在茶具店里，它则可能被当成壶承。

只有搁在古玩行或者文房用品铺子里，或许还得仰仗行家解说，图片里的这个物件才最有可能被正确看待：哦，这是一个笔舔。

笔舔，是古代文人所用的东西，毛笔蘸了墨，在笔舔上顺两下，理顺笔锋，顺去多余的墨汁，免得行文作画时弄得纸上都是墨疙瘩。

这件笔舔，是洛阳华夏文房文化博物馆的藏品。馆内给它制作了一个标签，言明它是唐代邛窑流传下来的物件。

邛窑是古代著名陶瓷民窑，创于晋，盛于唐。这件笔舔既然是唐代民窑烧造的，可以推断，笔舔的使用时间至迟不晚于唐代。

古代文人注重情趣，对文房用品很是讲究，文房四宝自不必说，单是伺候笔的物件就有许多，除了笔舔，还有笔筒、笔洗、笔挂、笔盒等，制作精妙，各有用途，既实用又能供人赏玩。

笔舔造型多样，有圆形、树叶形、荷叶形、蝙蝠形、瓜果形等；材质也很丰富，陶瓷、金属、玉石、紫砂、象牙、紫檀、漆器、景泰蓝等应有尽有。好笔舔制作精巧，光洁细润，寓意吉祥，形制典雅。

宋代女词人李清照的书房里，应该也有一个笔舔。

她与丈夫志趣相投，皆爱读书、藏书、磨墨填词。闲来烹茶聊天，两个人打赌，谁先说出某个典故出自哪本书的哪一页哪一行，谁先喝茶。赢的人笑得花枝乱颤，反将茶水洒了一身。

千百年前的笔舔，封存了千百年的喜怒悲欢，“赌书消得泼茶香，当时只道是寻常”。（洛阳晚报记者 张丽娜 文/图）