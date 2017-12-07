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洛阳至成都高铁票价出炉！二等座票价437.5元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-12 09:42

　　洛阳网讯  昨日，洛阳网记者发布了《28日起您可从洛阳乘坐高铁到成都》的消息，受到市民关注，不少市民通过留言咨询票价的问题。今日上午，记者查询12306中国铁路客户服务中心官方网站得知，日前洛阳龙门至成都东的部分高铁票价及时间已经公布，最快历时5小时30分，二等座票价437.5元。

　　目前，12306中国铁路客户服务中心官方网站公布了G2201、G2203、G2205三趟洛阳龙门至成都东的高铁列车信息，乘车时间均在上午。就目前发布的列车信息来看，G2201次列车历时最短，为5小时30分；G2205次列车历时较长，为5小时53分；二等座票价均为437.5元、一等座票价均为676元、商务座票价均为1299元(以上均为洛阳龙门至成都东的全票价格)。另有两趟高铁列车的信息因列车运行图调整，尚未公布。

　　值得注意的是，以上已公布车次在12306中国铁路客户服务中心官方网站上，目前只能查询和预订12月29日、30日、31日的车票。元旦之后的余票信息还需等待。最新情况洛阳网将持续跟进报道。(见习记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：史戎戎]
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