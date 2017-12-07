唐宋东都西京留守录：他是王维的弟弟 因受贿差点被杀

唐天宝十四年(公元755年)，“安史之乱”爆发。次年正月初一，安禄山在洛阳称帝。

5个月后，叛军攻陷长安，将捉住的数百名梨园弟子送到洛阳。这年秋季的一天，安禄山在凝碧池边宴请群臣，乐工雷海清扔掉乐器，西望长安痛哭，安禄山将其肢解示众。此事传到被关押在洛阳的王维耳中，王维赋诗感叹：“万户伤心生野烟，百官何日再朝天。秋槐叶落空宫里，凝碧池头奏管弦。”

至德二年(公元757年)十月，唐军收复洛阳，王维因为写诗抒发亡国之痛，加上在平叛中有功的弟弟王缙情愿削去官职为其赎罪，得到朝廷宽恕。

这个情愿丢掉官职为哥哥赎罪的王缙，就是今天我们要说的另一个东都留守。

帮助李光弼守太原立下大功

王缙，河中(今山西运城)人，“少好学，与兄维早以文翰著名”。

安史之乱发生后，王缙被任命为太原少尹，帮助李光弼守太原。关于他在太原保卫战中的表现，《旧唐书》里只有寥寥几个字“功效谋略，众所推先”，但我们可以从太原保卫战的惨烈推测出这8个字的含金量实在不小。

至德二年(公元757年)，叛军大将史思明、蔡希德发兵十万围攻太原，企图在占领太原后，北进夺取唐肃宗所在地灵武。

当时太原城中只有不到一万的民兵，一万对十万，民兵对正规军，实力悬殊可想而知，危险和艰难程度也可想而知。就是在这种情势下，李光弼硬是带领太原城中的军民抵挡住了叛军一次又一次进攻。后来，叛军出现内讧，安禄山被杀，其子安庆绪称帝，史思明退兵，蔡希德惨败，太原之围遂解。

不但自己信佛，还影响皇帝信佛

据《资治通鉴》记载，唐代宗起初不信佛，之所以后来崇奉佛教，从而导致“中外臣民承流相化，皆废人事而奉佛”，是因为受了王缙等人的影响。

唐代宗曾问王缙等人：“佛教所说的因果报应，果真有吗？”王缙等人答：“如果不是平素种下福业，大唐的国运怎么可以长久呢？”他们举安禄山被儿子杀害等事例，来证明因果报应确实存在。

唐代宗因此崇奉佛教，朝廷内外的官员及百姓争相效仿。《旧唐书》记载：“帝信之愈甚，公卿大臣既挂以业报，则人事弃而不修，故大历刑政，日以陵迟，有由然也。”朝政混乱，王缙等人难逃干系。

举个例子，唐代宗曾下令在五台山修建金阁寺，所耗费的资金数额庞大。为了筹措经费，王缙居然将中书省的文书下发给和尚，让他们拿着到全国各地募捐。

依附元载，被贬栝州

广德二年(公元764年)秋，太尉兼侍中、河南副元帅、东都留守李光弼病死在徐州，王缙被任命为新一任东都留守，不久又升任河南副元帅。在洛阳，他唯一留下的“政绩”是“请减军资钱四十万贯修东都殿宇”。

除了当过东都留守，王缙还当过卢龙节度使、太原尹、北都留守等官。后来，他又被任命为中书门下平章事等，“时元载用事，缙卑附之，不敢与忤”。

《资治通鉴》记载，王缙依附元载，同为宰相的两个人都很贪婪——元载的妻儿，王缙的弟弟妹妹，都争相收受贿赂。两个人又将政务委托给自己信任的官吏处理，求取功名的人，如果不巴结他们的子弟和心腹，就无法进入仕途。

唐代宗想杀掉元载和王缙，害怕左右泄露消息，就私下与舅舅——左金吾卫大将军吴凑谋划此事。他们正愁没借口时，有人控告元载、王缙夜里祷告祭祀，图谋不轨。于是，唐代宗命令吴凑在政事堂逮捕元载和王缙，又让吏部尚书刘晏和御史大夫李涵等人审理此案，两个人服罪。

元载被赐在万年县自杀，王缙一开始也被赐死，多亏刘晏争取，被改判贬为栝(kuò)州刺史。

大历十四年(公元779年)，王缙被任命为太子宾客，留司东都，再次来到洛阳。82岁时，王缙与世长辞。（洛阳晚报记者 陈旭照）