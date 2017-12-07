坚持送戏进村 宜阳县高村农民剧团每年公益演出超过50场

本文配图均为该剧团下基层演出现场照片

（受访者供图）

8日晚，由省文化厅主办的“我想对你唱”——河南省优秀文化志愿服务表彰暨“乡村音乐厅”系列文化活动展演在河南艺术中心惊艳亮相，小品《聪明媳妇猴精爹》赢得了观众的阵阵掌声。该节目的表演者为宜阳县高村农民剧团的农民演员。一个草根剧团，为何能登上省里的大舞台？昨日，记者对此进行了采访。

1 送戏进村，公益演出马不停蹄

昨日上午，见到高村农民剧团团长史现忠时，他正开着自己的半旧面包车，和剧团演员们拉着服装道具赶往宜阳县韩城镇苏河村。

该剧团下午要演出《母亲》，晚上演出《古树老宅》，和村里沟通、搭建舞台、演员化妆……时间紧，任务重，他们一刻也不能耽搁。

“老百姓爱看，俺们就多演几场。快到年底了，计划再演十来场。”史现忠说。

除了到省里展演，这个月，史现忠带领演员们马不停蹄地奔波在宜阳县樊村镇、莲庄镇等乡镇的村村落落。

4日，该剧团演出的大型扶贫廉政剧《万家灯火》在莲庄镇孙留村上演，一戏迷说：“这样的戏看一百遍都不厌！”

近年，该剧团在洛阳、三门峡两市的十几个县，走村串镇，送戏进村，已演出近600场。其中，2015年和2016年每年的公益演出就有60多场。今年，该剧团计划公益演出50余场。小小“草根剧团”，带火了乡村文化。

2 行头自备，排练演出热情不衰

高村农民剧团成立于2003年。那一年，从小喜爱戏曲艺术的史现忠放弃了在郑州开办的电子厂，回到家乡搭起了“草台班子”。没有行头，他就拿出积蓄自费置办了简易的服装道具；没有场地，他家的院子就成了排练场；没剧本，他就自己想办法找人写……一群农民演员，一手拿锄头，一手拿弦子、二胡，开始了演艺生涯。

“刚开始只能跟着磁带学，后来请省市的戏曲老师来指导，其中包括梁献君、苏景涛等诸多名家。”史现忠说，起初，该剧团只有30多人，在名家指导下，渐渐有了名气，其他乡镇的人也来投奔。目前，该剧团已拥有驻团演员48名，其中95%都是地地道道的农民。在该剧团，演员排戏，没有报酬，即使如此，大家也都热情很高。该剧团副团长王同斌一家5口人都在剧团演出，乐此不疲。

剧团开始主要是排演《刘公案》《李豁子离婚》《哑女告状》《生死恨》《三子争父》等传统戏曲，天天演这几出，观众慢慢看烦了。史现忠开始琢磨，剧团要活下去，必须排新戏。他毅然投入全部积蓄60多万元，添置布景、服装、音响、灯光、车辆等，编排现代戏。

2015年，他们自编自排了扶贫反腐戏剧小品《爆胎》，演出后很受欢迎，获得市检察系统文艺会演第一名，并代表我市参加省检察系统会演。

在市文广新局老师的指导下，高村农民剧团又排演了《古树老宅》《万家灯火》等5部剧。大型曲剧《古树老宅》，说的是农村空巢老人问题，创作灵感就来自田间地头，用时9个月三易其稿；扶贫廉政剧《万家灯火》以纪检干部办理乡村干部虚报冒领村危房改造资金案为主线，谱写了一曲纪检干部坚守原则、秉公办案的正气之歌。《母亲》《父亲》《聪明媳妇猴精爹》等不仅让群众过足了戏瘾，还带火了乡村大舞台。有了新剧支撑，该剧团不仅在洛阳当地演出，还多次被邀请到郑州、三门峡等地演出。

3 服务农民，自创自演更接地气

农民演员演农村事儿，为农民抒写、为农民抒怀，高村农民剧团的演出，每到一处，都受到群众热烈欢迎。

今年，高村农民剧团喜事连连：受邀到河南艺术中心汇报演出《万家灯火》；《古树老宅》被评为市精神文明建设“五个一工程”戏曲类获奖剧目；11月20日，省文化厅将“河南省文化志愿服务活动基地——乡村音乐厅”匾牌授予高村农民剧团；该剧团获得国家、省、市相关资金支持……

眼下，高村农民剧团正在排一部精准扶贫主题大戏。谈起未来，史现忠说，要创作出更多农民朋友喜爱的、接地气的作品，为乡村培养更多的文艺人才。（洛阳日报记者 常书香）